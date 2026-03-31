ದಲಿತರ ಬದುಕು ತೆರೆದಿಟ್ಟ ‘ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕೊಲಾಜ್’

ಹೊಸಕೋಟೆ: ನಗರದ ಸಮೀಪದ ನಿಂಬೆಕಾಯಿಪುರದ ಜನಪದರು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬುಡ್ಡಿ ದೀಪ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಜನಪದರು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೇದಿಕೆಯ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನ ರಂಗಾಯಣ ರೆಪರ್ಟರಿ ತಿರುಗಾಟ ತಂಡದಿಂದ 'ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕೊಲಾಜ್' ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಕೋಟಗಾನಹಳ್ಳಿ ರಾಮಯ್ಯ ವಿರಚಿತ ನಾಟಕವು ಚಿದಂಬರರಾವ್ ಜಂಬೆ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜೀವನ ಸಾಧನೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಅನುಭವಿಸಿದ ನೋವು ಅವಮಾನಗಳನ್ನು ಆಧುನಿಕ ಪರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿಸಿತು. ದಲಿತ ಸಮುದಾಯ ಇಂದಿಗೂ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ನೋವು ಅವಮಾನಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿತು.</p>.<p>ಇಂದಿನ ರಾಜಕೀಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತಳಸಮುದಾಯಗಳು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಎಡವಡೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಹನಿ ಜಾರುವಂತೆ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಕಲಾವಿದರು ಅಭಿನಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ಜನಪದರು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೇದಿಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಾಪಣ್ಣ, ಎಂ ಸುರೇಶ್, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕ ಬಾಲಗುರುಮೂರ್ತಿ, ಬೋಧನಹೊಸಹಳ್ಳಿ ನಾಗೇಶ್, ಕೃಷ್ಣ, ಸುರೇಶ್, ಮಧುಸೂಧನನಾಯಕ ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು.