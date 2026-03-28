ರಂಗಭೂಮಿ ಬದುಕು ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಶಾಲೆ

ಹೊಸದುರ್ಗ: ರಂಗಭೂಮಿ ಎಂಬುದು ಕೇವಲ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ನಟಿಸುವುದಲ್ಲ, ಅದು ಮನುಷ್ಯನ ಅಂತರಂಗವನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿ, ಬದುಕನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಶಾಲೆ ಎಂದು ಸಾಣೇಹಳ್ಳಿ ಪಂಡಿತಾರಾಧ್ಯ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಾಣೇಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿನ ಎಸ್.ಎಸ್. ರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದ ವಿಶ್ವ ರಂಗಭೂಮಿ ದಿನಾಚರಣೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ರಂಗಭೂಮಿ ಎಂಬುದು ತಪಸ್ಸು. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಈಗ ಹಿಂಸೆ, ಕ್ರೌರ್ಯ ಮತ್ತು ಯುದ್ಧಗಳಿಗಿಂತ ಪ್ರೀತಿ, ಸತ್ಯ, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಅಹಿಂಸೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಮನುಷ್ಯ ಮೃಗವಾಗದೇ ಮಹಾದೇವನಾಗುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಬೇಕು. ತನ್ನೊಳಗಿನ ಅಶಾಂತಿಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ಶಾಂತಿಯ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತಲು ರಂಗಭೂಮಿ ಪೂರಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ರಂಗಭೂಮಿಯು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಬಿತ್ತುವ ಮೂಲಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನಕ್ಕೆ ದಾರಿದೀಪವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನಿವೃತ್ತ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಎಚ್.ಬಿಲ್ಲಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ, 'ರಂಗಭೂಮಿಯು ಮನುಷ್ಯನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನೇ ಬದಲಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ರಂಗ. ರಂಗಭೂಮಿಯು ಕೇವಲ ಕಲೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಬದುಕಿನ ಪಾಠಶಾಲೆ. ನಾಟಕದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಾತು ಅಥವಾ ಪಾತ್ರವು ಮನುಷ್ಯನ ಇಡೀ ಜೀವನವನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ವೈ.ಡಿ. ಬದಾಮಿ ಹಾಗೂ ಮಂಜುಳಾ ಬದಾಮಿ ನಿರ್ದೇಶನ ಮತ್ತು ಅಭಿನಯದ 'ಓ ಮಾನಸೇ' ಎಂಬ ಏಕವ್ಯಕ್ತಿ ರಂಗಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಶಿವಕುಮಾರ ರಂಗಪ್ರಯೋಗ ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ರಘು ಪುರಪ್ಪಮನೆ, ರಂಗಾಸಕ್ತ ಎಚ್.ಎಸ್. ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್, ರಂಗಶಿಕ್ಷಕ ನಾಗರಾಜ್ , ಶರಣ್, ರಾಜು, ರಂಗಶಿಕ್ಷಕಿ ಸಂಗೀತಾ ಭಿಡೆ, ಉಭಯ ಶಾಲೆಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಅಧ್ಯಾಪಕರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ರಂಗಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಶ್ರೀಮಠದ ಭಕ್ತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>