ಗುಡುಗು ಮಿಂಚಿನ ನಡುವೆ ನಾಟಕದ ಸವಿ

ಮೈಲಾಪುರ ಗೇಟ್(ಹೊಸಕೋಟೆ): ವಳಗೆರೆಪುರದ ವೀರಾಂಜನೇಯಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ವೀರಾಂಜನೇಯಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಕಲಾವಿದರ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘದ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಯಜ್ಞ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಯಕ್ಷ ಕಲಾ ಕಿಂಕರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ನಡೆಯಿತು.

ಏಳಗಳ್ಳಿ ಪರಮಶಿವಯ್ಯ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನ ಖ್ಯಾತ ಮಹಿಳಾ ಕಲಾವಿದರೂ ಹಾಗೂ ವಾದ್ಯಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದ ದಕ್ಷಯಜ್ಞ ಅಥವಾ ಬೃಗುಮುನಿ ಗರ್ವಭಂಗ ನಾಟಕವನ್ನು ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಗುಡುಗು ಮಿಂಚು ಗಾಳಿ ಬಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ನೂರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಾಟಕವನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡರು.

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎಲೆಮರೆಕಾಯಂತೆ ರಂಗ ಕಾಯಕವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಹಿರಿಯ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದ ನಾಗರಾಜಾಚಾರಿಗೆ ಯಕ್ಷ ಕಲಾಕಿಂಕರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು.

ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಲಾವಿದರ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘದ ತಾಲೂಕು ಉಪಾದ್ಯಕ್ಷರಾದ ನಟರಾಜ್, ತಬಲವಾದಕರಾದ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಸೋಲೆಕ್ಸವಾದಕರಾದ ಮೈಸೂರು ಆದರ್ಶ್, ಮಹಿಳಾ ಕಲಾವಿದರಾದ ದೀಪಿಕ, ಶರ್ಮಿಳಾ ತಂಡದವರು ಇದ್ದರು.