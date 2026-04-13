ಜನಪದರು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ‘ಜ್ಞಾತಪರ್ವ’

ಹೊಸಕೋಟೆ: ನಗರದ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿನ ನಿಂಬೆಕಾಯಿಪುರದ ಜನಪದರು ವೇದಿಕೆಯ ರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಗಮಾಲೆ 105ರ ಅಂಗವಾಗಿ ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ದಕ್ಷತರಂಗ ತಂಡ 'ಜ್ಞಾತ ಪರ್ವ' ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿತು.

ಮಹಾಭಾರತದ ಕೀಚಕ ವಧೆ ಕಥಾ ಪ್ರಸಂಗ ಆಧರಿಸಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಭಟ್ ಮತ್ತು ಪುನೀತ್ ತಚಿತ 'ಜ್ಞಾತ ಪರ್ವ' ನಾಟಕವು ಪುನೀತ್ ರಂಗಾಯಣರ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂತು.

ನಾಟಕ ಸರಳವಾಗಿ ನಿರೂಪಣೆಗೊಂಡರೂ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ರಂಗ ಸಜ್ಜಿಕೆಯಿಂದ, ಅದಕ್ಕೊಪ್ಪುವ ರಂಗ ಪರಿಕರ ಮತ್ತು ವೇಷಭೂಷ, ಬೆಳಕಿನ ವಿನ್ಯಾಸ ಎಲ್ಲವೂ ರಂಗದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಿನ್ನರ ಲೋಕವನ್ನೇ ತೆರದಿಟ್ಟಂತಹ ಭಾಸವನ್ನು ಸಭಿಕರಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಮಾಡಿತು.

ಒಂದು ದೃಶ್ಯದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದಕ್ಕೆ ನವಿರಾಗಿ ಸಾಗಿ ಧ್ವನ್ಯಾರ್ಥ ಮತ್ತು ಆಂಗಿಕ ಅಭಿನಯಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ಪಾಲಿನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕಲಾವಿದರೂ ಜೀವ ತುಂಬಿದರು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ರಂಗಕ್ಕೆ ತಕ್ಕನಾದ ಹಿತ ಸಂಗೀತ, ಕೋಲಾಟ ಮತ್ತು ನೃತ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುತ್ತಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನತಣಿಸಿದರು.

ಜನಪದರು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೇದಿಕೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೆಂಕಟರಮಣಪ್ಪ, ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ನನಸುಮನೆ, ಎಂ ಸುರೇಶ್, ವೆಂಕಟಾಚಲಪತಿ, ಶಿವಕುಮಾರ್, ಕೃಷ್ಣ ಸುರೇಶ, ಎಚ್.ಜಿ. ಮಮತಾ, ನಂದಿನಿ, ಮಹೇಶ್, ಕೆ.ಮುನಿರಾಜು ಬಿದರೇ ಅಗ್ರಹಾರ, ಮಧುಸೂದನ್ ನಾಯಕ, ರಾಜಣ್ಣ, ಅರುಣ್, ಸಾಗರ್, ನಿತಿನ್, ನಾಗೇಶ್ ಇದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ