‘ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಜಾತಿಯ ಬಣ್ಣ ಲೇಪಿಸಬೇಡಿ’

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: 'ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲೆಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಹಿರಿಮೆ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಯಾರೂ ಹಾಳು ಮಾಡಬಾರದು. ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಜಾತಿಯ ಬಣ್ಣ ಲೇಪಿಸಿ ಗೌರವಿಸುವ ಕ್ರಮ ಸರಿಯಲ್ಲ' ಎಂದು ಚಿಂತಕ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಹೇಳಿದರು.

ನಗರದ ಕರ್ನಾಟಕ ಚುಟುಕು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು ಉಣಕಲ್ಲ ಘಟಕ ಮತ್ತು 'ಕಲಾ ಕಿನ್ನರಿ'ಯಿಂದ ಪುಸ್ತಕ ದಾಸೋಹದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ವಿಶ್ವ ರಂಗಭೂಮಿ ದಿನಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.

'ಹೆಸರಾಂತ ಕಲಾತಂಡ ಹಾಗೂ ಕಲಾವಿದರ ಜಾತಿಯ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಕೆಣಕುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿ' ಎಂದು ವಿಷಾದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಕಿನ್ನರಿ ಬಳಗದ ವೆಂಕಟೇಶ ಕೆ.ಎನ್.ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಧಾರವಾಡಶೆಟ್ರು, ನವೀನ ಪೂಜಾರ, ಹನುಮಕ್ಕ, ಅಮರೇಶ ಪಾಟೀಲ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಗಣೇಶ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಸಿದ್ದಲಿಂಗೇಶ ನಿರೂಪಿಸಿ, ವಂದಿಸಿದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ