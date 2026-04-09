ಕನ್ನಡದಿಂದ ಮರಾಠಿ ರಂಗಭೂಮಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ

<p>ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ‘ಪೇಶ್ವೆ ಅರಸರಿದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸವಣೂರಿನಿಂದ ‘ರಾಧಾ’ ಎನ್ನುವ ನಾಟಕ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನವಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮರಾಠಿಯಲ್ಲೂ ‘ತಮಾಷಾ’ ಹೆಸರಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ರಂಗಭೂಮಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡಿದೆ’ ಎಂದು ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯೆ ಭಾರತಿ ಹಿರೇಮಠ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಲಿಂಗರಾಜ ನಗರದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಮುದಾಯ ಭವನದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ‘ಜೀವಿ ಕಲಾ ಬಳಗ’ ಈಚೆಗೆ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ವಿಶ್ವ ರಂಗಭೂಮಿ ದಿನಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ನಾಟಕದಿಂದ ಪಂಜಾಬ್ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಭಾವ ಪಡೆಯಿತು. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಜನರು ನಾಟಕ ನೋಡಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಶತಮಾನಗಳ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ. ಗ್ರೀಕರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲು ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನವಾಯಿತು. ಅದರ ವಸ್ತು ವಿಷಯಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತಾ ಬಂದಿವೆ. ಆಧುನಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ನಾಟಕಗಳು ವಾಸ್ತವಿಕತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವ ನೀಡುತ್ತಿವೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಲಿಂಗರಾಜನಗರದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಿ.ಬಿ.ಕಲಕೋಟಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕೆಎಲ್ಇ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ.ಜಿ.ಎಂ.ಹಿರೇಮಠ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ನಟರಾಜ ಕಲಾ ಬಳಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿ.ಎಸ್.ಕಾಳೆ, ಸ್ವರ್ಣ ರಂಗಭೂಮಿ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಸುನಂದಾ ಹೊಸಪೇಟೆ ಅವರಿಗೆ ‘ರಂಗ ಗೌರವ’ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಸಿ.ಆರ್.ಹಿರೇಮಠ ಅವರು ಮೂಲ ಜಾನಪದ ಹಾಡುಗಳ ಕಲಿಕಾ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ವಿತರಿಸಿದರು. ಜೀವಿ ಕಲಾ ಬಳಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗದಿಗೆಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಶಿಗ್ಗಾವಿ ಜಾನಪದ ವಿವಿ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಎಚ್.ಎಚ್.ನದಾಫ ನಿರೂಪಿಸಿದರು.</p>.<p>ಜನಪದ ಕಲಾವಿದ ರಾಮು ಮೂಲಗಿ, ಪ್ರೊಬಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ಜಿ. ಸಜ್ಜನರ, ಶ್ರೀಕಟ್ಟಿ ಮಂಗಳಾ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಲತಾರಾಣಿ ಉಮರಾಣಿ, ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ಐ.ಜಿ. ಸನದಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p>ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದ ಸುನೀಲ ಪತ್ರಿ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತ ಶಿಕ್ಷಕ ಶಿವಸ್ವಾಮಿ ಹಿರೇಮಠ ಅವರಿಂದ ರಂಗ ಸಂಗೀತ, ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಅಶೋಕ ಯಡ್ರಾವಿ ಅವರಿಂದ ಭರತನಾಟ್ಯ ಹಾಗೂ ಜೀವಿ ಕಲಾ ಬಳಗದಿಂದ ‘ಸತ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ’ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260409-24-1138192077</p>