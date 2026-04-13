ನಾಟಕೋತ್ಸವ, ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

<p>ಕಲಬುರಗಿ: ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಖೇಡ ಉಮ್ಮರಗಾ ಗ್ರಾಮದ ನಂದಿಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿಯ ರೇವಣಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ನಾಟ್ಯ ಕಲಾವಿದರ ಸಂಘ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಹಕಾರದಲ್ಲಿ ನಾಟಕೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜರುಗಿತು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಶರಣಗೌಡ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಪೋಲಿಸ್ ಪಾಟೀಲ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿಗೆ ಕಲೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಂಗೀತ ಪೂರಕ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕುಮಾರ ಬಸವರಾಜ್, ಧರ್ಮಣ್ಣ ಧರಪೆ ಕುಂಬಾರ, ಅಲಿಸಾಬ ಲಾಲಸಾಬ ಶೇಖ್, ಸಿದ್ದರಾಮ ಬಂಡು ಸೋನಕಾವಡೆ, ರೇವಣಸಿದ್ದಯ್ಯ ಎಸ್.ಹಿರೇಮಠ, ಸಿದ್ರಾಮ ಎಚ್.ಸಂಗೋಳಗಿ, ಭೀಮ ರಾಯ ಆರ್.ರುದ್ರವಾಡಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p>ನಂತರ ಮಹೇಶ ಹಣಮಂತ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಹಾಗೂ ತಂಡದವರಿಂದ ‘ರೈತನ ಕೊಲೆ’ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆಯಿತು. ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯಡವಳ್ಳಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಬಳ್ಳಾರಿ, ಎಂ.ರಾಮಣ್ಣ ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಳ್ಳಿ, ಸಿದ್ದು ಭಾಲ್ಕಿ, ಚಂದ್ರು ಶಹಾಪುರ, ಗಿರೀಶ ಕಲಬುರಗಿ, ಬಸವರಾಜ ಬಾದ್ಗಿ ಅವರು ಹಾಡಿ ಜನಮನ ರಂಜಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260413-34-1054327845</p>