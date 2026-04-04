ಚಿಂತನೆಗೆ ಹಚ್ಚಿದ ‘ಕಳ್ಳರ ಸಂತೆ’

ಕಲಬುರಗಿ: 'ಸಮುದಾಯ'ಕ್ಕೆ 50 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಗರದ ಡಾ.ಎಸ್.ಎಂ. ಪಂಡಿತ್ ರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮೂರು ದಿನಗಳ ನಾಟಕೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ 'ಕಳ್ಳರ ಸಂತೆ' ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಂಡಿತು.</p>.<p>ಸಾಣೇಹಳ್ಳಿಯ ಶಿವಸಂಚಾರ ತಂಡ ಈ ನಾಟಕವು 'ನೈತಿಕತೆಯ ಭೀಕರ ಬರ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಸತ್ಯಸಂಧರು, ನ್ಯಾಯವಂತರು ಇದ್ದಾರಾ?' ಎಂಬುದರ ಬಗೆಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಚಿಂತನೆಗೆ ಹಚ್ಚುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು.</p>.<p>'ಕಾಲ್ ಕೆಟ್ಟೈತಿ ಅಂತ ನೀವು ಕಟ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ, ಕಾಲ್ ಕೆಟ್ಟಿಲ್ಲಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ ತೆಲಿ ಕೆಟ್ಟೈತಿ' ಎನ್ನುತ್ತ ರಂಗವೇದಿಕೆ ಆವರಿಸಿದ ಕಲಾವಿದರು ಪ್ರೇಕ್ಷರನ್ನು ಭರಪೂರ ರಂಜಿಸಿದರು. ಜೊತೆಗೆ 'ಕಾನೂನುಬದ್ಧ'ವಾದಂತೆ ಮೆರೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ವಂಚನೆ, ಅನೀತಿ, ಅಧರ್ಮ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಗಳ ಮೇಲೆ 'ನಾಟಕದ ಪಾತ್ರಗಳು' ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಿದವು. 'ಇವುಗಳ ಅರಿವಿದ್ದೂ ಅರಿವಿಲ್ಲದಂತೆ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಲ್ಲವೇ' ಎಂದು ಕೆಣಕಿತು.</p>.<p>ಅಂತಿಮವಾಗಿ 'ನೈತಿಕತೆಯ ಬರ'ವುಳ್ಳ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಳೆ– ಬೆಳೆ ಹೇಗೆ ತಾನೇ ಆದೀತು, ಶಾಂತಿ–ಧರ್ಮ ಹೇಗೆ ತಾನೆ ನೆಲೆಸೀತು? ಸಾಸಿವೆಗಾಗಿ ಸಾವಿಲ್ಲದ ಮನೆಯನ್ನು ಹುಡುಕಿದಂತೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಸತ್ಯಸಂಧರು, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರು ಇದ್ದಾರಾ?' ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾಟಕ ಮುಗಿಯಿತು. ಇತ್ತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ತಮ್ಮೊಳಗೇ ತಾವೇ 'ನಾವು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರಾ? ಸತ್ಯಸಂಧರಾ? ಧರ್ಮಪರಿಪಾಲಕರಾ?' ಎಂದೆಲ್ಲ ವಿಮರ್ಶಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಕಳ್ಳರ ಸಂತೆ' ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಮೂಡಬಾಗಿಲು ಅವರ ರಚನೆ. ಪರಿಕಲ್ಪನೆ, ವಿನ್ಯಾಸ, ನಿರ್ದೇಶನವೂ ಅವರದೇ ಆಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಜಿಲ್ಲಾ ರೆಡ್ಡಿ ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ವೈದ್ಯ ಡಾ.ಎಸ್.ಬಿ.ಕಾಮರೆಡ್ಡಿ, 'ಸಿನಿಮಾಗಳು ಹಾಗೂ ಟಿ.ವಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ನಾಟಕಗಳೇ ಮಾಯವಾಗುತ್ತಿವೆ' ಎಂದು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>'ನಾಟಕಗಳಿಗೆ ದಿನೇದಿನೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಕೊರತೆ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಧುರಂಧರ್ ಚಿತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳುತ್ತಿರುವ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದ ಎದುರು ವಾಹನಗಳ ದಟ್ಟಣೆ ಕಂಡರೆ, ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಕೊರತೆ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಾಜ ಯೋಚಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ. ಇಡೀ ಸಮಾಜವೇ ಎದ್ದು ನಿಂತು ರಂಗಭೂಮಿ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕಿದೆ, ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡಬೇಕಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಹೋರಾಟಗಾರ ಅರ್ಜುನ ಭದ್ರೆ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟನೆಯು ಸಮಾಜ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಜನಸಮುದಾಯದ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ' ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು.</p>.<p>ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ಸಮುದಾಯ ಕಲಬುರಗಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀಶೈಲ ಘೂಳಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕಿ ಜಗದೇಶ್ವರಿ ನಾಶಿ, ಆರ್.ಜಿ.ಶಟಗಾರ, ವಿಶ್ವನಾಥ ಮಲಕೂಡ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>