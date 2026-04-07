‘ನಾಟಕ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಿಸುವ ಮಹತ್ವದ ಕಲೆ’

ಕಮಲಾಪುರ: 'ನಾಟಕ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಿಸುವ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಕಲೆ' ಎಂದು ಇಸ್ಮಾಲ್ ಮೈನೋದ್ದಿನ್ ಹಿಪ್ಪರ್ಗಿ ಹೇಳಿದರು.

ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶ್ರೀಚಂದ ಗ್ರಾಮದ ಹಜರತ್ ಸೈಯ್ಯದ್ ಬಾಶಾ ದರ್ಗಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರದಂದು ಕಲಬುರಗಿಯ ಶ್ರೀ ಬಸವೇಶ್ವರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಾಟ್ಯ ಕಲಾವಿದರ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ, ನಾಟಕೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.

ರಂಗ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಹೇಶ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ತಂಡದವರಿಂದ 'ರತ್ನಮಾಂಗಲ್ಯ ಅರ್ಥಾತ ಕಳ್ಳ ಗುರು ಸುಳ್ಳ ಶಿಷ್ಯ' ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆಯಿತು. ಸಾಯಿಕುಮಾರ, ಗಿರೀಶ ಶಿವಾಜಿ ಕಟ್ಟಿಮನಿ, ರೇಣುಕಾ, ನಾಗೇಶ ಹುಮನಾಬಾದ, ಮಲ್ಲೇಶ ಆಳಂದ, ಸಂತೋಷ ಕಲಬುರಗಿ, ಕೃಷ್ಣ ಕಲಬುರಗಿ ಇವರಿಂದ ಸಂಗೀತ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಜರುಗಿದವು.

ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಸಂಜುಕುಮಾರ ಕುರಿ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ರಾಜಕುಮಾರ ಮರಗುತ್ತಿ, ರಾಜಕುಮಾರ ಭರಣಿ, ಪ್ರಸಾದ ಮಾಲೆ, ಗೋವಿಂದ ಬಿರಾದರ, ದೌಲತ್ ಮಿಯ್ಯಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಮತ್ತಿತರರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ