‘ಕಲಾವಿದರನ್ನು, ನಾಟಕ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ’

ಮುಂಡರಗಿ: 'ಹಲವಾರು ಮನೋರಂಜನಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಪೈಪೋಟಿ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಸುದೀರ್ಘ ನೂರು ವರ್ಷ ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ರಾಜ್ಯದ ಕೆ.ಬಿ.ಆರ್.ವೃತ್ತಿ ನಾಟಕ ಕಂಪನಿಯ ಕಾರ್ಯ ಶ್ಲಾಘನೀಯ' ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದ ಹಾಗೂ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೈ.ಎನ್.ಗೌಡರ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಜಗದ್ಗುರು ಅನ್ನದಾನೀಶ್ವರ ಮಠದ ಬಯಲು ಜಾಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿ ನಡೆದ ಕೆ.ಬಿ.ಆರ್. ನಾಟಕ ಕಂಪನಿಯ ಮೊದಲ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳು ನಾಟಕ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ನಾಟಕ ನೋಡಿ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಹಾಗೂ ನಾಟಕ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ದೊಡ್ಡಮನಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ನಾಟಕವು ಇತರೇ ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರಗಳಿಗಿಂತ ತುಂಬಾ ಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ನೈಜ ಅಭಿನಯವಿರುತ್ತದೆ. ಟಿ.ವಿ., ಮೊಬೈಲ್ ಮೊದಲಾದ ಮನೋರಂಜನಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಭರಾಟೆಯಲ್ಲಿ ನಾಟಕಗಳು ಜೀವಂತವಾಗಿರುವುದು ಅವುಗಳ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಶಿಂಗಟಾಲೂರ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕಮಿಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ವಿ.ಹಂಚಿನಾಳ ಸಮಾರಂಭ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಾಟಕ ಕಂಪನಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಚಿಂದೋಡಿ ಶಂಭುಲಿಂಗಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಮಂಜನಾಥ ಮುಧೋಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮುಖಂಡರಾದ ಡಿ.ಡಿ.ಮೋರನಾಳ, ಈರಣ್ಣ ಕರಿಬಿಷ್ಠಿ, ಎಪ್.ಬಿ.ಮರಿಗೌಡರ, ಮಂಜುನಾಥ ಮುಂಡವಾಡ, ಕೆ.ಎಫ್.ಅಂಗಡಿ, ರಾಜಾಭಕ್ಷಿ ಬೆಟಗೇರಿ, ವೀರಣ್ಣ ಗಟ್ಟಿ, ಚಿಂದೋಡಿ ಶ್ರೀಕಂಠೇಶ, ದ್ರುವಕುಮಾರ ಹೊಸಮನಿ, ಎ.ಪಿ.ದಂಡಿನ, ಶೇಖರಾಜ ಹೊಸಮನಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>