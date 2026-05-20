ನಾಳೆಯಿಂದ ಕನ್ನಡ ನಾಟಕೋತ್ಸವ

ಕಾಸರಗೋಡು: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಂಗ ಶಂಕರ ನಡೆಸುವ ಕನ್ನಡ ನಾಟಕೋತ್ಸವ ಮೇ 21ರಿಂದ 24ರವರೆಗೆ ನಗರದ ಪುರಭವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ನಾಟಕೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳೀಯ ರಂಗಸಂಸ್ಥೆಗಳಾದ ಸವಾಕ್ ಮತ್ತು ಥಿಯೇಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕಾಸರಗೋಡು ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ನೀಡಲಿವೆ ಎಂದು ಸಂಘಟನಾ ಸಮಿತಿ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಚಾಲಕ ಉಮೇಶ್ ಎಂ.ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಮಂಗಳವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

ನಾಟಕಗಳು ಪ್ರತಿದಿನ ಸಂಜೆ 7ಕ್ಕೆ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳಲಿವೆ. 21ರಂದು ಶುನಶ್ಯಾಪ, 22ರಂದು ಬಹುಮುಖಿ, 23ರಂದು ನಕ್ಷತ್ರ ಯಾತ್ರಿಕರು, 24ರಂದು ಬೆರಳ್ಗೆ ಕೊರಳ್ ರಂಗಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗಾಗಿ 22, 23ರಂದು ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಕನ್ನಡ, ತುಳು, ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ರಂಗೀತೆ, ಏಕಪಾತ್ರಾಭಿನಯ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದರು.

ಟಿ.ವಿ.ಗಂಗಾಧರನ್, ಟಿ.ಎ.ಶಾಫಿ, ಗಂಗಾಧರನ್, ಪಿ.ದಿವಾಕರ ಅಶೋಕನಗರ, ಉದಯ ಸಾರಂಗ್, ಅಶೋಕ ಕೊಡ್ಲಮೊಗರು, ದಯಾ ಪಿಲಿಕುಂಜೆ, ಕಿರಣ್ ಕಲಾಂಜಲಿ, ಸಾಯಿಕೃಷ್ಣ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260520-29-77991926