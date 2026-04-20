ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕೆವಿನ್ ಆಲಿವರ್ ರಚನೆಯ 'ಒಡಿಸ್ಸಿ ಆಫ್ ಲವ್' ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಪ್ರದರ್ಶನ

<p>ಬೆಂಗಳೂರು: ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ನಿಯಮಿತ (ಬಿಐಎಎಲ್) ತನ್ನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಅಂಗವಾದ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ (ಕೆಐಎಎಫ್) ವತಿಯಿಂದ, ಫೇಸ್ 1 ವರ್ಲ್ಡ್ ಹಾಗೂ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕೆವಿನ್ ಒಲಿವರ್ ಅವರ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ‘ಒಡಿಸ್ಸಿ ಆಫ್ ಲವ್’ ಎಂಬ ಸಂಗೀತ ನಾಟಕವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ನಾಟಕವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಮೇ 7 ರಿಂದ 9 ರವರೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಗುಡ್ ಶೆಫರ್ಡ್ ಆಡಿಟೋರಿಯಂನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p><p>ಕಾಳಿದಾಸರ ಅಮರ ಕೃತಿ 'ಶಾಕುಂತಲ' ದಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾದ 'ಒಡಿಸ್ಸಿ ಆಫ್ ಲವ್', ಸಮಕಾಲೀನ ಪಾಪ್ ಒಪೆರಾ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮರುಜನ್ಮ ಪಡೆದಿದೆ. ನೃತ್ಯ, ಭಾವನೆ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತದ ಅಪೂರ್ವ ಸಂಗಮವಾಗಿರುವ ಈ ಕಲಾಕೃತಿ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ದೃಶ್ಯ ವೈಭವದ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತದೆ. ಪ್ರೀತಿ, ವಿರಹ ಮತ್ತು ರೂಪಾಂತರದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುವ ಈ ಕಥಾನಕವು ಸ್ತ್ರೀತ್ವದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತದೆ. ನಂಬಿಕೆ, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿ ಎಂಬ ಆಧಾರಸ್ತಂಭಗಳ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಿತವಾಗಿರುವ ಈ ಸಂಗೀತ ನಾಟಕವು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಬ್ಬದಂತಿರಲಿದ್ದು, ದೃಶ್ಯ, ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಅಂಶಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ.</p><p>ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರತಿ ಟಿಕೆಟ್ನ ಆದಾಯವು, 'ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ' ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ನೆರವಾಗಲಿದೆ. ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ (ಕೆಐಎಎಫ್) ಈ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಯೋಜನೆಯು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಯೋಜನೆಯು 6ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಶಾಲೆಗಳ 2,750ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೇಲೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 30,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಲಾಭವನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ.</p><p>ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಸೃಜನಶೀಲ ಪ್ರತಿಭೆಗಳ ಸಂಗಮವಾಗಿರುವ ಈ ಸಂಗೀತ ನಾಟಕವು ಕಲೆ, ನೃತ್ಯ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಷನ್ ಲೋಕದ ದಿಗ್ಗಜರನ್ನು ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಗೆ ತರುತ್ತಿದೆ. ಪಾಪ್, ರಾಕ್ ಮತ್ತು ಜಾಝ್ ಸಂಗೀತದ ಲಯದೊಂದಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ನೃತ್ಯದ ಗಾಂಭೀರ್ಯವನ್ನು ಬೆರೆಸಿರುವ ಈ ಕೃತಿಯು, ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ಅಪೂರ್ವ ಸಮ್ಮಿಲನವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಇದರಲ್ಲಿನ ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿ ಪಾತ್ರವು ಪ್ರದರ್ಶನದ ಮೆರುಗನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹೊಸ ಆಯಾಮದ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ.</p><p>ಬಿಐಎಎಲ್ ನ ಮುಖ್ಯ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಶಾಲಿನಿ ರಾವ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, “ಕಲೆಯ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ತರಬಹುದೆಂಬ ನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಮದು. ‘ಒಡಿಸ್ಸಿ ಆಫ್ ಲವ್’ ಈ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಸೃಜನಶೀಲತೆಯೊಂದಿಗೆ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕೆವಿನ್ ಆಲಿವರ್ ಅವರ ಈ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಥಾಹಂದರ ಮತ್ತು ದೃಶ್ಯ ವೈಭವದ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ. ರಂಗಭೂಮಿಯ ಆಚೆಗೂ ಒಂದು ಶಾಶ್ವತ ಬದಲಾವಣೆ ತರಲು ಬೆಂಗಳೂರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಲಿದೆ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದರು.</p><p>ಫೇಸ್ 1 ವರ್ಲ್ಡ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸ್ಥಾಪಕ ಹಾಗೂ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಓಮ್ ಪ್ರದತ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಶಾಲಿನಿ ರಾವ್ ಅವರು ಈ ನಿಧಿ ಸಂಗ್ರಹ ಅಭಿಯಾನದ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾ, ಕಳೆದ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ 'ಜೋಸೆಫ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಅಮೇಜಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲರ್ ಡ್ರೀಮ್ಕೋಟ್' ನಷ್ಟೇ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಆಶಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು 'ಒಡಿಸ್ಸಿ ಆಫ್ ಲವ್' ಅನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದೆ. ಸತತವಾಗಿ ಎರಡು ಬೃಹತ್ ಸಂಗೀತ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ತರುತ್ತಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು. ಇದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಹಾಗೂ ಸ್ವಂತಿಕೆ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ 'ಲೈವ್' ಅನುಭವಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ನಮ್ಮ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪುಷ್ಟೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. 'ಏರೋಡ್ರೋಮ್' ಮೂಲಕ ಲೈವ್ ಮನರಂಜನೆಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಕೇವಲ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮರುರೂಪಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ವಿಶಾಲ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p><p>ನಿರ್ದೇಶಕ ಕೆವಿನ್ ಒಲಿವರ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, 'ಒಡಿಸ್ಸಿ ಆಫ್ ಲವ್' 60 ನಿಮಿಷಗಳ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಲೋಕದ ಪಾಪ್ ಒಪೆರಾ ಆಗಿದ್ದು, ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಹಾಗೂ ದೃಶ್ಯ ವೈಭವದ ರಂಗ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸಂಗೀತ, ನೃತ್ಯ, ಫ್ಯಾಷನ್ ಮತ್ತು ಕಲೆಯ ಮೂಲಕ ಕಥೆ ಹೇಳುವ ನನ್ನ ಹಂಬಲವೇ ಈ ಕೃತಿ. ಇದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಶ್ರೀಮಂತವಾದ ಒಂದು ಮಾಯಾಲೋಕಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಿದೆ. ಯಾವುದೇ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿಲ್ಲದೇ, ಕೇವಲ ಕುತೂಹಲದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಆಗಮಿಸುವಂತೆ ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮಂತ್ರಮುಗ್ಧರಾಗಿ ಹಿಂದಿರುಗುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ನಾನು ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತೇನೆ. ಇದು ನನ್ನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರವಾದ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಪ್ರದರ್ಶನವಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೆಐಎಎಫ್ ಮಕ್ಕಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ನೆರವಿಗಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿರುವುದು ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>