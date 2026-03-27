‘ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕೊಲಾಜ್’ ನಾಟಕ ಇಂದು

ಕೋಲಾರ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತೇರಹಳ್ಳಿ ಬೆಟ್ಟದ ಪಾಪರಾಜನಹಳ್ಳಿ ಬುಡ್ಡಿದೀಪ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬದುಕಿನ ಅಪರೂಪದ ಘಟನಾಸರಣಿ ಆಧಾರಿತ 'ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕೊಲಾಜ್' ನಾಟಕ ನಗರದ ಟಿ.ಚನ್ನಯ್ಯ ರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಮೂಡಿಬರಲಿದೆ.</p>.<p>ಮೈಸೂರಿನ ರಂಗಾಯಣ ರೆಪರ್ಟರಿ ತಂಡ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನತೆ ಈ ನಾಟಕ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕೆಂದು ನಾಟಕದ ರಚನಕಾರ ಕೋಟಿಗಾನಹಳ್ಳಿ ರಾಮಯ್ಯ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಭೂತ, ಭವಿಷ್ಯ, ವರ್ತಮಾನ ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ. ಬಸವಣ್ಣ, ಗಾಂಧಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರಮಾಬಾಯಿ ಕಾಣಸಿಗಲಿದ್ದಾರೆ, ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಂತೂ ಬಹುರೂಪಿಯಾಗಿ ಕಾಣಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಾಟಕ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ₹ 100 ಪ್ರವೇಶ ಶುಲ್ಕವಿದ್ದು, ಬುಡ್ಡಿದೀಪ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ನಂತರ ಟಿ.ಚನ್ನಯ್ಯ ರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕೋಟಿಗಾನಹಳ್ಳಿ ರಾಮಯ್ಯ ಚಿತ್ರಕಥೆ ರಚಿಸಿ ಸಂಭಾಷಣೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ರಂಗಭೂಮಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಚಿದಂಬರ ರಾವ್ ಜಂಬೆ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬರುತ್ತಿರುವ ಈ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ರಂಗ ವಿನ್ಯಾಸ ಎಚ್.ಕೆ.ದ್ವಾರಕನಾಥ್, ವಸ್ತ್ರ ವಿನ್ಯಾಸ ಪ್ರಮೋದ್ ಶಿಗ್ಗಾಂವ್, ರಂಗಸಜ್ಜಿಕೆ ಜನಾರ್ದನ್, ಪರಿಕರ ನಂದಿನಿ ಕೆ.ಆರ್. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಹೆಬ್ಫಸೂರು, ಸಂಗೀತ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಆಚಾರ್ ಹೆಗ್ಗೋಠಾರ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಭಟ್ (ಚೀನಿ), ಸಾಂಗತ್ಯ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ, ಪ್ರಕಾಶ್ ಪೂಜಾರಿ, ಸಿಂಚನ, ಬೆಳಕಿನ ವಿನ್ಯಾಸ ಮಹೇಶ್ ಕಲ್ಲತ್ತಿ, ಮತ್ತು ಅನಿಲ್ ರೇವೂರ ಸಹ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>