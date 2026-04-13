ಜಗದ ಕಣ್ಣು ತೆರೆಸಿದ ‘ಜಲಗಾರ’

ಕೋಲಾರ: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿ ಹಾಗೂ ಮಾಲೂರಿನ ಸಾರಂಗರಂಗ ಸಹಯೋಗದಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ ರಂಗ ತರಬೇತಿ ಸಮಾರೋಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ ನಗರದ ಟಿ.ಚನ್ನಯ್ಯ ರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು.

ಈ ವೇಳೆ ಕುವೆಂಪು ರಚನೆಯ ಹಾಗೂ ರಂಗಕರ್ಮಿ ಪಿಚ್ಚಳ್ಳಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಜಲಗಾರ' ನಾಟಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು.

ನಾಟಕ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಎಂ.ಆರ್.ರವಿ, 'ಒಂದು ಶತಮಾನದವರೆಗೆ ಈ ನಾಟಕ ಜೀವಂತಿಕೆ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅದರ ವಸ್ತು ಹಾಗೂ ಪ್ರಬುದ್ಧತೆ. ಬೇಸರದ ಸಂಗತಿ ಎಂದರೆ 1931ರಲ್ಲಿನ ಜಲಗಾರನ ಸಮಸ್ಯೆ ಈಗಲೂ ಜೀವಂತವಾಗಿದೆ. ಜಲಗಾರನ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಲಿ, ಸಮಾಜದ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಾಗಲಿ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ. ಆತ್ಮವಿಮರ್ಶೆಯ ನಾಟಕವಿದು, ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣು ತೆರೆಸುವ ನಾಟಕ' ಎಂದರು.

ಸಾರಂಗರಂಗದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪಿಚ್ಚಳ್ಳಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಅಚ್ಯುತ್, ಜೆ.ಜಿ.ನಾಗರಾಜ್, ಎಸ್.ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ, ವಿ.ಗೀತಾ ಹಾಗೂ ಕಲಾವಿದರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ