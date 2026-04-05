ಜೂಲಕೇರಿ ಬಯಲಾಟ ಭಾವೈಕ್ಯ ಬೆಸೆಯುವ ಅಟ್ಟ

ಮನೋಹರ ಬೊಂದಾಡೆ

ರಾ ತ್ರಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಇಳಿಯುತ್ತಿತ್ತು. ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕನಕಗಿರಿಯ ಜೂಲಕೇರಿ ಓಣಿಯ ಶ್ರೀ ಯಮನೂರಸ್ವಾಮಿ ಬಯಲು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸದೊಂದು ಜಗತ್ತು ಅನಾವರಣಗೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿತ್ತು. ಆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಜಾಗ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು.ಆಗ ಸಮಯ ರಾತ್ರಿ ಹತ್ತೂವರೆ ಗಂಟೆ. ಪೇಟಿ (ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ) ನಾದ ಮೃದುವಾಗಿ ಹರಿಯತೊಡಗಿತು. ತಬಲಾದ ಲಯ ಅದಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿ ಚುರುಕು ತಂದಿತು. ತಾಳ–ಮೇಳಗಳ ಸದ್ದು ಮೈದಾನ ತುಂಬ ಹರಡಿ, ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲೇ ಆ ಬಯಲು ಒಂದು ಜೀವಂತ ರಂಗಭೂಮಿಯಾಗಿ ರೂಪಾಂತರಗೊಂಡಿತು. ಅಲ್ಲಿ 'ರತಿ ಕಲ್ಯಾಣ' ಅರ್ಥಾತ್ 'ಕೌಂಡ್ಲಿಕನ ವಧಾ' ಬಯಲಾಟ ಆರಂಭವಾಯಿತು.

ಮೊದಲ ನೋಟದಲ್ಲಿ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಜನಪದ ನಾಟಕದಂತೆಯೇ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕ್ಷಣಗಳು ಕಳೆದಂತೆ, ಈ ಕಥೆಯೊಳಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಥೆ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಭೀಮನಾಗಿ ಲತೀಫಸಾಬ ಜೂಲಕೇರಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಬಲ, ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರ. ಅರ್ಜುನನಾಗಿ ಶ್ಯಾಮೀದ ಜೂಲಕೇರಿ ಬಿಲ್ಲು ಎಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಕಮಲರಾಜನಾಗಿ ರಾಜಾಸಾಬ ಜೂಲಕೇರಿ, ಸುಬಟಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಖಾಜಾಸಾಬ ಬಸಿರಿಹಾಳ, ಮನ್ಮಥನಾಗಿ ಪಾಪಣ್ಣಿ ಜೂಲಕೇರಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಜೀವಂತಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ದ್ರೌಪದಿಯಾಗಿ ರಾಜಸಾಬ ದೊಡ್ಡಮನಿ, ಕೌಂಡ್ಲಿಕನಾಗಿ ಶ್ಯಾಮೀದಸಾಬ ಜೂಲಕೇರಿ, ರತಿಯಾಗಿ ಹುಸೇನಬಾಷಾ ಜೂಲಕೇರಿ, ನಾರದನಾಗಿ ಲಾಲಸಾಬ ಜೂಲಕೇರಿ–ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿ ಪಾತ್ರವೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ತೂಕ ಹೊಂದಿದೆ. ಕುಸಮಗಂಧಿಯಾಗಿ ರೇಷ್ಮಾ ಬೇಗಂ, ರುಕ್ಮಿಣಿಯಾಗಿ ಹೊನ್ನೂರಸಾಬ ಬಸಿರಿಹಾಳ ಅಭಿನಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬಾಲಪ್ರತಿಭೆಗಳಾಗಿ ನಕುಲನಾಗಿ ಫಯಾಜ್, ಸಹದೇವನಾಗಿ ರಿಯಾಜ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ.

ಒಟ್ಟು 18 ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ 14 ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಲಾವಿದರು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಉಳಿದ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನಾಗಿ ಶೇಖರಪ್ಪ ಭಾವಿಕಟ್ಟಿ, ಧರ್ಮರಾಜನಾಗಿ ಕರೆಡೆಪ್ಪ ತೆಗ್ಗಿನಮನಿ, ದೇವಿಯಾಗಿ ಬಾಳಪ್ಪ ತೆಗ್ಗಿನಮನಿ, ದೃಷ್ಟಬುದ್ದಿಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಗರುಡಪ್ಪ ರಡ್ಡೇರ್, ಕಮಲಗಂಧಿಯಾಗಿ ಗಿರೀಶ್ ಮಡ್ಡೇರ್, ಆಚಾರಿ ಹಾಗೂ ಮರಿ ಆಚಾರಿಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಆರೇರ್, ಸಾರಥಿಯಾಗಿ ಬಸವರಾಜ ತೆಗ್ಗಿನಮನಿ ಅಭಿನಯಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಎಲ್ಲ ಹೆಸರುಗಳು ಒಂದೇ ಅಟ್ಟದ ಮೇಲೆ (ವೇದಿಕೆ) ಸೇರುತ್ತವೆ.

ಆದರೆ ಕಥೆ ಮುಂದುವರಿದಂತೆ, ಹೆಸರುಗಳಿಗಿಂತ ಪಾತ್ರಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ. ಪಾತ್ರಗಳಿಗಿಂತ ಕಥೆ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಕಥೆಯಿಗಿಂತ ಅನುಭವ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಮಸುಕಾಗುತ್ತದೆ. ವೇದಿಕೆಯ ಹಿಂದೆ, ಧ್ವನಿಯ ಮತ್ತೊಂದು ಲೋಕ ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯನದಲ್ಲಿ ವಲೀಸಾಬ ಜೂಲಕೇರಿ, ಖಾಸಿಂಸಾಬ ಇರಕಲಗಡ, ಖಾಸಿಂಸಾಬ ದೊಡ್ಡಮನಿ ತಮ್ಮ ಸ್ವರಗಳಿಂದ ಕಥೆಗೆ ಜೀವ ತುಂಬುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಗಾಯನ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಉಸಿರು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಕ್ಷಣ ರೌದ್ರ. ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ಷಣ ಮೃದುವು. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ನಗುತ್ತಾರೆ, ಕೇಕೆ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಮೌನವಾಗುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಬಯಲಾಟದ ಬೇರುಗಳು ಶತಮಾನಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಗುರುಬಸಯ್ಯ ವಸ್ತ್ರದ ರಚನೆಯ 'ರತಿ