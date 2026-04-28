ಗಮನಸೆಳೆದ ವಿಶ್ವಗುರು ಬಸವಣ್ಣ ನಾಟಕ

ಕುರುಗೋಡು: ಇಲ್ಲಿನ ದೊಡ್ಡಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯ ಕಲಾಕೇಂದ್ರದ ಕಲಾವಿದರಿಂದ ವಿಶ್ವಗುರು ಬಸವಣ್ಣ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ನಾಟಕ ಭಾನುವಾರ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಂಡಿತು.

ಮೂಢನಂಬಿಕಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದೋಡಿಸುವ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಪ್ರಗತಿಶೀಲ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಮಂಚಣ್ಣ ಮತ್ತು ಪಂಡಿತರು ವಿರೋಧಿಸುವ ದರ್ಬಾರ್ ದೃಶ್ಯದಿಂದ ನಾಟಕ ಆರಂಭಗೊಂಡಿತು.

ವಚನಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಮಾಜದ ಓರೆಕೋರೆಗಳನ್ನು ತಿದ್ದುವ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ಕಲಾವಿದರು ಕಣ್ಣಿಗೆಕಟ್ಟುವಂತೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು.

ಅಂತರ್ ಜಾತಿ ವಿವಾಹ, ವಿಧವಾ ವಿವಾಹಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ದಿನಮಾನಕ್ಕೂ ಸೂಕ್ತ ಎನ್ನುವಂತೆ ಸಂದೇಶ ಸಾರಿದ್ದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಯಿತು.

ಮಹದೇವ ಬಣಕಾರ ರಚಿಸಿದ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಕೆ. ಜಗದೀಶ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದರು. ಬಸವಣ್ಣನಾಗಿ ಆದರ್ಶ, ಬಿಜ್ಜಳರಾಜನಾಗಿ ಚಿಲಾರ್ ಸಾಬ್, ಹರಳಯ್ಯನಾಗಿ ವಸಂತಕುಮಾರ್, ಮಂಚಣ್ಣನಾಗಿ ರವಿಕುಮಾರ್, ಪಂಡಿತನಾಗಿ ಸಂದೇಶ್, ಮಧುವರಸನಾಗಿ ಪೀರಸಾಬ್, ಕಲಾವತಿ ಮತ್ತು ನೀಲ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ರೇಣುಕಾ, ಭದ್ರನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಯೋಗಿಶ, ಸೇವಕರ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಪಂಪಣ್ಣ, ಸಾದಾಕಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಜೀವ ತುಂಬಿದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ