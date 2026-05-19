‘ಮನೋವಿಕಾಸಕ್ಕೆ ಲಲಿತಕಲೆ ಸಹಕಾರಿ’

ಮಂಡ್ಯ: 'ಮಕ್ಕಳು ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಹಾಡುಗಾರಿಕೆಗೆ ಹೋದರೆ ಹಾಳಾಗುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಪೋಷಕರು ಹೊರಬರಬೇಕು. ಕಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮ ಭವಿಷ್ಯ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಲಲಿತಕಲೆಗಳು ಮಕ್ಕಳ ಮನೋವಿಕಾಸಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿವೆ' ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರೊ.ಜಯಪ್ರಕಾಶಗೌಡ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಕಲಾಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಮೂಡಲಪಾಯ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘದ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ 'ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ' ಮತ್ತು 'ಅತ್ತಲಾ ಕಿಷ್ಕಿಂಧೆಯೊಳ್' ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಹಾಳಾಗುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರವನ್ನೇ ಅಡಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಯಾವುದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಯಾವುದನ್ನು ನೋಡಬಾರದು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದು ಪೋಷಕರ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ರಾಮ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರತೀಕವಾದರೆ ರಾವಣ ಕೆಡುಕಿನ ಪ್ರತೀಕ. ಒಳಿತು ಮತ್ತು ಕೆಡುಕುಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆಯುವ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದು ಯಾವಾಗಲೂ ಗೆಲ್ಲುತ್ತದೆ ಎಂಬುವ ಸಂದೇಶ ಇದೆ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರಂಗಭೂಮಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ವಿಶಾಲ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ, ಜೀವನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಮೂಡಲಪಾಯ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಸಂಗದ 'ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ' ನಾಟಕವನ್ನು ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಮೂಡಲಪಾಯ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕೇಂದ್ರದ ಡಿಪ್ಲೊಮೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದರು. ಭಾಗವತ ಎ.ಆರ್. ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಂಡ ನಾಟಕವು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಸೂರೆಗೊಂಡಿತು.</p>.<p>'ಶ್ರೀ ರಾಮಯಾಣದರ್ಶನಂ' ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಆಧರಿಸಿದ 'ಅತ್ತಲಾ ಕಿಷ್ಕಿಂಧೆಯೊಳ್' ನಾಟಕವನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಂಜುನಾಥ್ ಎಲ್.ಬಡಿಗೇರ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯ ನಗರದ ಸದ್ವಿದ್ಯಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ರಂಗತಂಡ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿತು. ಮಕ್ಕಳ ಮನೋಜ್ಞ ಅಭಿನಯಕ್ಕೆ ರಂಗಾಸಕ್ತರು ತಲೆದೂಗಿದರು.</p>.<p>ನಂತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಹಾಯ ಧನವನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಕೆ.ಟಿ. ಶ್ರೀಕಂಠೇಗೌಡ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಅದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತ ಜಯರಾಂ ರಾಯಪುರ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>