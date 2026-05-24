‘ದೈವತ್ವದೆಡೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯವ ಸಂಗೀತ’

<p>ಮಂಡ್ಯ: ‘ನಾಟಕ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಹಾಗೂ ಸಂಗೀತವು ಹೃದಯವನ್ನು ತಟ್ಟುತ್ತವೆ. ಮನುಷ್ಯತ್ವದಿಂದ ದೈವತ್ವದೆಡೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವ ಮಾರ್ಗಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರೊ.ಜಯಪ್ರಕಾಶಗೌಡ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ನಗರದ ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಕಲಾಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಜ ಕಲಾ ಬಳಗ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಂಡ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ರಾಮಾಯಣ, ಮಹಾಭಾರತ ಹಾಗೂ ಶಿವಪುರಾಣಗಳು ಉತ್ತಮ ಸಂದೇಶ ನೀಡುತ್ತವೆ. ದುರ್ಯೋಧನ ಅದ್ಭುತ ಶೂರನಾಗಿದ್ದರೂ ಹಠದಿಂದ ಸೋಲುತ್ತಾನೆ. ರಾವಣ ಶಿವನನ್ನೇ ಮೆಚ್ಚಿಸಿದ ಆದರೂ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಿಗಾಗಿ ಸೋತು ರಾಮನಿಂದ ಹತನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಸಾರವಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಹಣ, ಆಸ್ತಿ, ಅಂತಸ್ತುಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದ ಮನುಷ್ಯ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಮತ್ತು ಪರೋಪಕಾರ ಗುಣಗಳನ್ನು ಮರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಸಾಧಕರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅಭಿನಂದಿಸುವ ಕೆಲಸವಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಕೆ.ಎ.ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಯೋಗಾನಂದ ಕೆರಗೋಡು ಮಾತನಾಡಿ, ‘ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ನನಗೆ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆಯಿದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಕಲೆಗಳು ಉಳಿಯಬೇಕು. ಪೌರಾಣಿಕ ನಾಟಕಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಸದಾ ಇರುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಜಿ.ಪಂ. ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಎನ್.ಶಿವಣ್ಣ ಚಂದಗಾಲು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಪೌರಾಣಿಕ ನಾಟಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ನಾಗರಾಜು ಟಿ.ಎಂ. ಹೊಸೂರು, ಜಾನಪದ ಗಾಯಕ ಶಿವಾರ ಉಮೇಶ್ (ಕಲಾ ರತ್ನ), ಮಮತಾ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್ ಡಾ.ಆನಂದ್ (ವೈದ್ಯ ರತ್ನ), ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿ.ಎಸ್.ಅಶೋಕ್ (ರೈತ ಮಿತ್ರ) ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಗರಸಭೆ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಾಗೇಶ್, ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರೇಮಿ ಅಂಕೇಗೌಡ, ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಮನುಜಶ್ರೀ, ಮುಖಂಡರಾದ ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್, ಹರೀಶ್ ಬಾಣಸವಾಡಿ, ವಸಂತ್ರಾಜ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260524-40-1387125205</p>