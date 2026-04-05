ರಾಜೇಶ್ ದೋಟ ಕೃತಿಗೆ ಮೊದಲ ಬಹುಮಾನ

ಮಂಗಳೂರು: ನಗರದ ತುಳುಕೂಟ ಮತ್ತು ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ ಡಿ.ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆ ಅವರ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದ ರತ್ನವರ್ಮ ಹೆಗ್ಗಡೆ ನಾಟಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ (ಅಪ್ರಕಟಿತ ಕೃತಿ) ಮೊದಲ ಬಹುಮಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದೋಟ ಅವರ 'ಒಂಜಿ ಗುತ್ತುದ ಕಥೆ' ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತುಳುಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಹೇಮಾ ದಾಮೋದರ ನಿಸರ್ಗ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವರ್ಕಾಡಿ ರವಿ ಅಲೆವೂರಾಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಲಾಸ್ ಕುಮಾರ್ ನಿಟ್ಟೆ (ಆಯೆ ಆಣ್ ಮಗೆ) ಹಾಗೂ ರಮ್ಯಾ ಬಿ.ಸಿ ರೋಡ್ (ಭಕ್ತೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದೆ) ಕ್ರಮವಾಗಿ 2 ಮತ್ತು 3ನೇ ಬಹುಮಾನ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಏ.14ರರಂದು ಸಂಜೆ 4.30ಕ್ಕೆ ಮಂಗಳಾದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ 'ಬಿಸು ಪರ್ಬ'ದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರದ ಸ್ಥಾಪಕ ತುಕಾರಾಂ ಪೂಜಾರಿ, ನಿರೂಪಕ ಕದ್ರಿ ನವನೀತ ಶೆಟ್ಟಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ