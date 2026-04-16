ಮಂಗಳೂರು: ಇಂದಿನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಕಲೆಗೆ ಮಾನ್ಯತೆ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಕಲಾವಿದರ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಮಾನ್ಯತೆ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅವರ ಗೌರವವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಂಗಕರ್ಮಿ ಹಾಗೂ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕೋಡಿಯಾಲ್ ಬೈಲ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>'ಕಲಾಭಿ' ಸಂಸ್ಥೆ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಹಮ್ಮಿ ಕೊಂಡಿದ್ದ ನಾಲ್ಕನೇ ವರ್ಷದ 'ಅರಳು 2026' ವೃತ್ತಿಪರ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಶ್ರೀದೇವಿ ನೃತ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಆರತಿ ಶೆಟ್ಟಿ, 'ಮಕ್ಕಳು ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಾರದ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಪೋಷಕರು ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಉದ್ಯಮಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಕಾಮತ್, ಯುವವಾಹಿನಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ವಿದ್ಯಾ ರಾಕೇಶ್ ಹಾಗೂ ಶಿಬಿರದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಚರಿತ್ ಸುವರ್ಣ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿದ್ದರು.</p>.<p>ಕಲಾಭಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಉಜ್ವಲ್ ಯು.ವಿ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಕಲಾಭಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸುರೇಶ್ ವರ್ಕಾಡಿ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಿಸಿದರು. ಕಲಾಭಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಮತ್ತು ಕಲಾಭಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಥಿಯೇಟರ್ನ ಕಲಾವಿದರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.