‘ಕಿವುಡ ಮಾಡಿದ ಕಿತಾಪತಿ’: ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ

ಮರಿಯಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ: ಪಟ್ಟಣದ ದುರ್ಗಾದಾಸ್ ಕಲಾಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಠಿ ಕಲಾಬಳಗ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಯ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ರಂಗಭೂಮಿ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಶನಿವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 'ಕಿವುಡ ಮಾಡಿದ ಕಿತಾಪತಿ' ಹಾಸ್ಯ ನಾಟಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸಿತು.</p>.<p>ಕಲಾವಿದರಾದ ಜಿ.ಮಲ್ಲಪ್ಪ, ಬಿ.ಎಂ.ಎಸ್.ಪ್ರಭು, ಎಲ್.ಪ್ರಶಾಂತ್, ಜಿ.ಸೋಮಶೇಖರ್, ಬಿ.ಎಂ.ಯೋಗೀಶ್, ಮುರ್ತುಸಾಬ್, ಬಿ.ಆನಂದ್, ಎಂ.ಮಹಾಂತೇಶ, ಇಳಕಲ್ ಉಮಾರಾಣಿ, ಜ್ಯೋತಿ, ಭವ್ಯಶ್ರೀ, ಪ್ರೇಮಾ ಮನೋಜ್ಞ ಅವರು ವಿವಿಧ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ವೈದ್ಯ ಡಾ.ಜಿ.ಎಂ.ಸೋಮೇಶ್ವರ್ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ರಂಗಕಲಾವಿದೆ ಎಲ್.ಶಾರದ ಅವರಿಗೆ 'ಯಜಮಾನ್ ಕಲಾಶ್ರೀ' ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ನಿವೃತ್ತ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಶಾಸ್ತ್ರೀ ರಂಗಭೂಮಿ ದಿನಾಚರಣೆ ಕುರಿತು ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ರಂಗಕಲಾವಿದೆ ಕೆ.ನಾಗರತ್ನಮ್ಮ, ಬಿ.ಎಂ.ಎಸ್. ಮೃತ್ಯುಂಜಯ, ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ನಾಯ್ಕ, ಎಚ್. ಮಂಜುನಾಥ್, ಸಿ.ಪ್ರಕಾಶ್, ನಾಗೇಶ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260331-25-55653926</p>