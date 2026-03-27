ಮರಿಯಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ: ತುಂಗಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯದ ಹಿನ್ನೀರ ಮಡಿಲಲ್ಲಿರುವ ಪಟ್ಟಣ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದರ ತವರೂರು ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿದ್ದು, ನಾಡಿನ ರಂಗಭೂಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಂದೂ ಅಳಿಯದ ಛಾಪು ಒತ್ತಿದೆ. ರಂಗ ಚಟುವಟಿಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ.</p>.<p>ವಿಶ್ವ ರಂಗಭೂಮಿ ದಿನದ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಮರಿಯಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಯ ಕೊಡುಗೆ ಸ್ಮರಿಸಿದಾಗ ಮೊದಲಿಗೆ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಬರುವುದೇ ದುರ್ಗಾದಾಸ್ ಬಯಲು ಕಲಾಮಂದಿರ. ಇಲ್ಲಿ ರಂಗಕಲೆಯ ಪಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಕಲಿತು ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿ ಕುಣಿದ ಹಲವಾರು ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಕಿರುತೆರೆ ಹಾಗೂ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪದ್ಮಶ್ರೀ, ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ, ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್, ಗುಬ್ಬಿವೀರಣ್ಣ, ಜಾನಪದ, ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಪುರಸ್ಕಾರಗಳ ಗೌರವಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲಿನ ಕಲಾವಿದರು ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲ ಕಲಾವಿದರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪಠ್ಯದ ವಿಷಯವಾಗಿರುವುದು ವಿಶೇಷ. ಇಲ್ಲಿನ ಹಲವು ಸಂಘ–ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಿರಂತರ ರಂಗ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ.</p>.<p>ಆದರೆ ಸುಸಜ್ಜಿತ ರಂಗಮಂದಿರ ಇಲ್ಲದಿರುವ ಕೊರತೆ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿನ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ವಿವಿಧ ಕಲೆಗಳ ಜತೆ ರಂಗಕಲೆಗೆ ಹೆಸರಾಗಿದ್ದ ನಾರಾಯಣದೇವರಕೆರೆ ತುಂಗಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಡೆಯಾದ ನಂತರ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡ ಅಲ್ಲಿನ ಜನರು ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕಲೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ, ಏಳು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಬರಲು ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಹಿರಿಯ ಮಹಿಳಾ ಕಲಾವಿದೆಯರು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದಿನ ಯುವ, ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರು ರಂಗತೇರನ್ನು ಎಳೆಯುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ವರ್ಷ ಉರುಳಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ಕಲಾವಿದರ ಆಸೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವಾದರೂ ಈಡೇರಲಿ ಎಂದು ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದೆ ಮಾತಾ ಮಂಜಮ್ಮ ಜೋಗತಿ ಆಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>