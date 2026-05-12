ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸುವುದು ಅಗತ್ಯ

ಮುಧೋಳ: ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಹಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳು ಮಾಸುತ್ತಿರುವ ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನಾಟಕಗಳ ಮೂಲಕ ಜನರಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಸಂಗತಿ ಎಂದು ಸಾಹಿತಿ ವೆಂಕಟೇಶ ಗುಡೆಪ್ಪನವರ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಅವರು ಈಚೆಗೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಉತ್ತೂರ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವೇಶ್ವರ ಮಹಾರಾಥೋತ್ಸವ, ಮಾರುತೇಶ್ವರ ಓಕುಳಿ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮದೇವತೆಯ ಭಂಡಾರ ಜಾತ್ರೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಗದುಗಿನ ಪಂಡಿತ ಪಂಚಾಕ್ಷರ ಗವಾಯಿಗಳ ನಾಟ್ಯ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ 'ಅಜಾತ ನಾಗಲಿಂಗ' ನಾಟಕ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. 'ಸಂಪ್ರದಾಯಬದ್ಧ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮಂತ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ದಾಟಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲಿದೆ' ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡ ಶಂಕರ್ ತಿಮ್ಮಾಪುರ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಗ್ರಾಮದ ಶೇಖರಯ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಶಾಂತವೀರಯ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಗಣ್ಯರಾದ ಅಜಿತ್ ಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಕಲೆ ಮತ್ತು ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮವು ಸದಾ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ' ಎಂದು ಆಶಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸತ್ಯಪ್ಪ ರಾಮಪ್ಪ ಕಾತರಕಿ, ಪಿಡಿಓ ಹನುಮಂತ್ ಭಜಂತ್ರಿ, ಮಾರುತಿ ಶಿಂಗಾಡಿ, ಮಲ್ಲು ಗಾಣಗಿ, ರಾಮಜಿ ಘಾಟಗೆ, ಜಯಸಿಂಗ್ ಬೋಸ್ಲೆ, ವಿಠ್ಠಲ್ ಇಮ್ಮಡಿ, ಬಸು ಬಡಿಗೇರ್, ಕಾಳಪ್ಪ ಬಡಿಗೇರ್, ದೀಪುಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್, ರಾಚಪ್ಪ ಮಳಲಿ, ಧೋಂಡಿಬಾ ಘಾಟಗೆ, ದರೆಪ್ಪ ಗಾಣಗಿ, ಸುಭಾಷ್ ಬಂಡಿವಡ್ಡರ, ಮಂಜುನಾಥ ನಿಂಬಾಳಕರ, ಸದಾಶಿವ ಕಗಲಗೊಂಬ, ಉಮೇಶ ಅಂಬಿ, ಗೋಪಾಲ ಮಳಲಿ ಇದ್ದರು. ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಸಾಧಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ರಂಗದ ಸಾಧಕರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>