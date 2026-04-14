‘ನೇರ ನುಡಿಗೆ ಹೆಸರಾಗಿದ್ದ ದಾಸಿಮಯ್ಯ’

ಮುಂಡರಗಿ: 'ತಮ್ಮ ನೇರ ನುಡಿಗಳಿಂದ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿನ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಶರಣ ಶಂಕರ ದಾಸಿಮಯ್ಯನು ಶರಣ ಸಮುದಾಯದ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಶರಣನಾಗಿದ್ದನು. ಅವರ ಕುರಿತು ಹಲವಾರು ಕುತೂಹಲಕರ ಸಂಗತಿಗಳಿದ್ದು, ಆಸಕ್ತರು ಅವುಗಳತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಕೊಪ್ಪಳದ ರಂಗ ಕಲಾವಿದ ವೀರಣ್ಣ ಹುರಕಡ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಾಪ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶರಣ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತುಗಳು ಶನಿವಾರ ಪಟ್ಟಣದ ಜಗದ್ಗುರು ಅನ್ನದಾನೀಶ್ವರ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಭವನದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಶರಣ ಚಿಂತನಮಾಲೆ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಶರಣರಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬಗೆಗಳ ಶರಣರಿದ್ದರೂ, ಅವರೆಲ್ಲ ರಚಿಸಿರುವ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ತಿದ್ದುವ ಸಂದೇಶಗಳಿದ್ದವು. ಏಕತೆ ಮತ್ತು ಭಾವೈಕ್ಯ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಧ್ವನಿ ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ ದ್ವನಿ ಕೊಡುವ ತತ್ವಾದರ್ಶಗಳು ಅವರ ವಚನಗಳಲ್ಲಿದ್ದವು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ಕಸಾಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ಜಿ.ಗಚ್ಚಣ್ಣವರ ಮಾತನಾಡಿ, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು ಹಾಗೂ ಶರಣ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತುಗಳು ಸಂಯುಕ್ತವಾಗಿ 12ನೇ ಶತಮಾನದ ಉಪೇಕ್ಷಿತ ಶರಣರ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿ 15 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಶರಣ ಚಿಂತನ ಮಾಲೆ ನಡೆಸುತ್ತ ಬಂದಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಎನ್.ಎನ್.ಕಲಕೇರಿ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಸಿ.ಕೆ.ಗಣಪ್ಪನವರ ವಂದಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾಗೇಶ ಕುಬಸದ, ವೀಣಾ ಪಾಟೀಲ, ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಸಾಹುಕಾರ, ಐ.ಜೆ.ಮುಲ್ಲಾ, ಶರಣಪ್ಪ ಕುಬಸದ, ಪ್ರತಿಭಾ ಹೊಸಮನಿ, ಮಹೇಶ ಮೇಟಿ, ಎನ್.ಎಸ್.ಅಲ್ಲಿಪುರ, ಶಶಿಕಲಾ ಕುಕನೂರ, ಪಾರ್ವತಿ ಕುಬಸದ ಮುಂತಾದವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>