ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಇಂದಿನಿಂದ

ಮುಂಡರಗಿ: 'ಪಟ್ಟಣದ ಹೆಸರೂರು ರಸ್ತೆಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಜಗದ್ಗುರು ಅನ್ನದಾನೀಶ್ವರ ಮಠದ ಬಯಲು ಜಾಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೆ.ಬಿ.ಆರ್. ಡ್ರಾಮಾ ಕಂಪನಿ ವತಿಯಿಂದ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ಜರುಗಲಿವೆ' ಎಂದು ಡ್ರಾಮಾ ಕಂಪನಿಯ ಮುಖಂಡ ಶ್ರೀಕಂಠೇಶ ಚಿಂದೋಡಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ಹಾಗೂ ನಾಟಕದ ಕರಪತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಸಿನಿಮಾ, ದೂರದರ್ಶನ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಮೊಬೈಲ್ ಮೊದಲಾದ ಮನೋರಂಜನಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಭರಾಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ರಂಗಭೂಮಿ ಕುಂಟುತ್ತಾ ಸಾಗುವಂತಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಕೆ.ಬಿ.ಆರ್ ನಾಟಕ ಕಂಪನಿಯೂ ನಾಡಿನಾದ್ಯಂತ ಸಂಚರಿಸಿ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಮಾರ್ಚ್ 29ರಿಂದ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ 'ಅಕ್ಕ ಬಂಪರ್, ತಂಗಿ ಸೂಪರ್' ಎಂಬ ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ನಿತ್ಯ ಸಂಜೆ 6.15ಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ರಾತ್ರಿ 10ಗಂಟೆಗೆ ಎರಡು ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ಜರುಗಲಿದ್ದು, ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ನಾಟಕ ನೋಡಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ರಂಗಭೂಮಿ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದ ವೈ.ಎನ್.ಗೌಡರ ಮಾತನಾಡಿ, ಮಾರ್ಚ್ 29ರಂದು ಸಂಜೆ 6ಗಂಟೆಗೆ ನಾಟಕದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ ಜರುಗಲಿದೆ. ಅನ್ನದಾನೀಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಶಾಸಕ ಡಾ.ಚಂದ್ರು ಲಮಾಣಿ, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ದೊಡ್ಡಮನಿ ಹಾಗೂ ಮತ್ತಿತರರು ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವರು ಎಂದರು.</p>.<p>ಮುಖಂಡರಾದ ಮಂಜುನಾಥ ಇಟಗಿ, ಅಡಿವೆಪ್ಪ ಚಲುವಾದಿ, ಸುರೇಶ ನಾಯ್ಕರ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>