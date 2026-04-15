ಚಿಣ್ಣರ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಅರಳಿತು ‘ಮೇಳ’

ಮೈಸೂರು: ತಮ್ಮ ಪುಟಾಣಿ ಅಂಗೈಗಳಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣದ ಸೀಮೆಸುಣ್ಣದ ಬಳಪ ಹಿಡಿದು ರಂಗಾಯಣದ ಅಂಗಳದ ಪಥವನ್ನು ರೇಖೆಗಳಿಂದಲೇ ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬಿಸಿದರು.

ಸೂರ್ಯ, ಚಂದ್ರ, ಮರ, ಪಕ್ಷಿ– ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಲೋಕವೊಂದು ಅಲ್ಲಿ ತೆರೆದಿತ್ತು. 'ಐ ಲವ್ ಮೈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ', 'ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಂಗಿಷ್ಟ', 'ಭೂಮಿ ಉಳಿಸಿ– ಹಸಿರು ಬೆಳೆಸಿ' ಎಂಬ ನುಡಿಸಸಿಗಳು ಅರಳಿದರೆ, 'ಜೈ ಆರ್ಸಿಬಿ– ವಿರಾಟ್' ಎಂಬ ಅಭಿಮಾನದ ಮಳೆ ಹರಿಯಿತು.

ರಂಗಾಯಣದ 22ನೇ ಚಿಣ್ಣರ ಮೇಳವು ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಜೆ 'ಈ ಮಣ್ಣು ನಮ್ಮದು' ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ ಸುಂದರವಾಗಿ ಹೀಗೆ ಗರಿಬಿಚ್ಚಿತು. ಮಕ್ಕಳೇ ಮೂಡಿಸಿದ ಗೆರೆಗಳು ಕನಸಿನ ಹಕ್ಕಿಯಾದವು. ಒಂದು ತಿಂಗಳು ನಡೆಯುವ ಮೇಳಕ್ಕೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಮುನ್ನಡಿ ಬರೆದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡಿದ ಪೋಷಕರು ಬಣ್ಣ ತುಂಬಿದರು.

ಸಂತೋಷ್ ಕೌಲಗಿ ಚಾಲನೆ: ಆಶಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ, ಗಾಂಧಿವಾದಿ ಸಂತೋಷ್ ಕೌಲಗಿ ಅವರು ಮಣ್ಣಿನ ಬಣ್ಣದ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ನೇಗಿಲಿನ ಚಿತ್ರ ಬರೆದರೆ, ರಂಗಕರ್ಮಿ ಜುಲೇಖಾ ಬೇಗಂ ಅವರು ಮುಖವನ್ನು ಬಿತ್ತಿಸಿದರು. ನಂತರ ಮಕ್ಕಳು ಬರೆದ ನೂರು ಭಾವಗಳ ರಂಗೋಲಿ ನೋಡಿದ ರಂಗಾಯಣ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸತೀಶ್ ತಿಪಟೂರು ಮೇಳದ ಆಶಯದ ಸಾರವನ್ನು ಪ್ರಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ನುಡಿದರು. ಮಣ್ಣಿನೊಂದಿಗೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಚಿಣ್ಣರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.

ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಂತೋಷ್ ಕೌಲಗಿ, 'ಮೇಲುಕೋಟೆಯಲ್ಲಿನ ದೊಡ್ಡ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರವನ್ನು ದಶಕಗಳಿಂದ ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುವೆ. ಮಕ್ಕಳ ಕಾಟ ಸಾಕಪ್ಪ ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಮರು ವರ್ಷ ಶಿಬಿರ ಆಯೋಜಿಸುತ್ತೇನೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಪಟ, ಮೋಸ, ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದರು.

'ಬುದ್ಧ ಎಂದರೆ ಅರಿವು. ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಬುದ್ಧನಾದಂತೆ ನಾವೂ ಪರಿವರ್ತಿತರಾಗಬೇಕು. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್, ಗಾಂಧೀಜಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬುದ್ಧ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದ್ದಾನೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿ.ಎನ್.ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಸ್ವಾಮಿ, ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಂ.ಡಿ.ಸುದರ್ಶನ್, ರಂಗ ಸಮಾಜದ ಸದಸ್ಯ ಎಚ್.ಎಸ್.ಸುರೇಶ್ ಬಾಬು, ರಂಗಕರ್ಮಿ ಯೋಗಾನಂದ, ಸಂತೋಷ್ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260415-38-48025745