ವೈರುಧ್ಯಗಳ ಮುಖಾಮುಖಿ ಪಾರ್ಟಿ

ಆಧುನಿಕ ಮರಾಠಿ ರಂಗಭೂಮಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಮಹೇಶ್ ಎಲಕುಂಚವಾರ್ ಅವರು 70ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿದ 'ಪಾರ್ಟಿ'–ಮರಾಠಿ ಸಾಹಿತ್ಯ-ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾದ ಈ ನಾಟಕ ಇದೀಗ ಕನ್ನಡಕ್ಕೂ ಬಂದಿದೆ. ಅನುವಾದಗೊಂಡ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಂಗಮಂಚವೇರಿರುವುದು, ಕೇವಲ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪ್ರದರ್ಶನದತ್ತ ನಡೆದ ಅದರ ವೇಗದ ಪಯಣವೇ ಈ ಪ್ರಯತ್ನದ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಮೈಸೂರಿನ 'ನಿರಂತರ ಫೌಂಡೇಶನ್'ನ ಪ್ರಸಾದ್ ಕುಂದೂರು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅನುವಾದವನ್ನು ಪಠ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೇ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅನುವಾದದ ಓದಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ, ಅದರ ಒಳಹುರುಪು ಮತ್ತು ರಂಗಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹವ್ಯಾಸಿ ರಂಗತಂಡ ಒಮ್ಮತದಿಂದ ಅದನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ತರಲು ಮುಂದಾಯಿತು.

ನಾಟಕದ ಕೇಂದ್ರ 'ಪಾರ್ಟಿ'. ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿ ಏರ್ಪಡಿಸುವ ದಮಯಂತಿ; ಅದರ ಅಸಂಗತತೆಯನ್ನು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿ ಬಿಚ್ಚಿಡುವ ಅವಳ ನಿಸ್ಪೃಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪತಿ; ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಕೃತಕ ಪ್ರೀತಿ ತೋರುವ ಲೇಖಕ ದಿವಾಕರ್ ಬರ್ವೆ ಮತ್ತು ಆತನ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ತನ್ನದೇ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಕರಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೋಹಿನಿ; ಆಹ್ವಾನವಿಲ್ಲದೆ ಬರುವ ಮದ್ಯಪ್ರಿಯೆ ಸೋನು ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ನಿದ್ದೆಪ್ರಿಯ ಗಂಡ ನರೇಂದ್ರ; ಸಾಂಗತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅಲೆದಾಡುವ ವೃಂದಾ; ಇವರ ನಡುವೆ ಅಪಹಾಸ್ಯಕ್ಕೀಡಾಗುವ ಯುವ ಲೇಖಕ ಆಗಾಶೆ… ರಂಗದ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸದಿದ್ದರೂ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ತನ್ನ ಹಾಜರಾತಿ ತಿಳಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುವ ಹೋರಾಟಗಾರ ಅಮೃತ್. ಹೀಗೆ ಹದಿಮೂರು ಪಾತ್ರಗಳ ಜಾಲದಲ್ಲಿ ನಾಟಕ ಹಲವು ಮನೋವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಘರ್ಷಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತದೆ.

ಮೇಲ್ವರ್ಗದ ಹೊಳಪಿನ ಒಳಗೆ ಅದುಮಿಟ್ಟ ಖಾಲಿತನ, ತಳವರ್ಗದ ಹೋರಾಟದ ನಿರ್ಗತಿಕತೆ–ಇವೆರಡನ್ನೂ ನಾಟಕ ಒಂದೇ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ. ಬಡವರು–ಶ್ರೀಮಂತರು, ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿಗಳು–ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟರು, ಮೋಹಿತರು–ನಿರ್ಮೋಹಿಗಳು, ಭಾವುಕರು–ನಿರ್ಲಿಪ್ತರು… ಹೀಗೆ ವೈರುಧ್ಯಗಳ ಸರಪಳಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಪಾರ್ಟಿ ಸಂಭ್ರಮದ ಸಂಕೇತವಾದರೂ, ಅದರ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಅನಾವರಣಗೊಳ್ಳುವುದು ಸಂಬಂಧಗಳ ಅಸಹಜತೆ, ಆತ್ಮಸಂಘರ್ಷ ಮತ್ತು ಅಂತರಂಗದ ಖಾಲಿತನ.

ಒಂದು ಗಂಟೆ ನಲವತ್ತು ನಿಮಿಷಗಳ ಈ ನಾಟಕವು ದಮಯಂತಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಒಂದು ಸಂಜೆ ಪಾರ್ಟಿಯನ್ನೇ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಚುಚ್ಚುವ ವ್ಯಂಗ್ಯ, ಚುರುಕಿನ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾತಿನ ಆಚೀಚೆಯ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತಿರುವ ನಾಟಕೀಯ ಭಾಷೆ–ಇವೆಲ್ಲದರ ಮೂಲಕ ನಾಟಕಕಾರನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅಡಗಿರುವ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ನಟರ ಅಭಿನಯದ ಮೂಲಕ ಹೊರತರುವಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಚಿದಂಬರರಾವ್ ಜಂಬೆಯವರ ಹಿಡಿತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ.

ನಟರೆಲ್ಲರೂ ಹವ್ಯಾಸಿಗಳು. ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ, ಕುಟುಂಬ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ನಡುವೆ ನಾಟಕವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡವರು. 'ನಿರಂತರ' ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಬೆಳೆದ ಇವರಿಗೆ, ವಾಸ್ತವವಾದಿ ನಾಟಕದ ಈ ಹೊಸ ದೇಹಭಾಷೆ ಒಂದು ಸವಾಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುವಾದಿಸಿರುವುದು ನಾಟಕದ ಮುಖ್ಯ ಶಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.

ಆರಂಭದ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ ಭಾವತೀವ್ರತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಡವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಭಾವ ಮೂಡುತ್ತದೆ. ಸಂಭಾಷಣೆಯ