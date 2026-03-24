‘ಕಲೆಗಳ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ರಂಗಭೂಮಿ’

ಮೈಸೂರು: 'ರಂಗಭೂಮಿಯು ಎಲ್ಲ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ತಾಣ, ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಎನ್ನುವ ಹಿರಿದಾದ ಪದವೇ ಜತೆಯಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಕೀರ್ತನಕಾರ ಲಕ್ಷ್ಮಣದಾಸ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ರಾಮಕೃಷ್ಣನಗರದ ರಮಾಗೋವಿಂದ ರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ರಂಗ ರತ್ನಾಕರ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ರಂಗ ಸಂಗೀತ ತಜ್ಞ ಕೆ.ಆರ್.ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಈಚೆಗೆ ನಡೆದ ಕೃತಿಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ ಮತ್ತು ಪೌರಾಣಿಕ ರಂಗನಾಟಕಗಳ ದೃಶ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಹಿಂದಿನ ರಂಗಭೂಮಿ ವೈಭವವನ್ನು ಇಂದಿನ ಕಲಾವಿದರು ಅಚ್ಚರಿಯಿಂದ ನೋಡಿ ಕಲಿಯಬೇಕು. ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರೊಂದಿಗೆ ಅನುಸಂಧಾನ ನಡೆಸಿ, ಉತ್ತಮ ಕೌಶಲ ಹೊಂದುವ ಮೂಲಕ ಕಲಾ ಪರಂಪರೆ ಶ್ರೀಮಂತಗೊಳಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>'ವೃತ್ತಿ ರಂಗಭೂಮಿ ನಾಟಕ ಕಂಪನಿಗಳು ಬಹುತೇಕ ಮರೆ ಯಾಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿನ ಕಲಾವಿದರ ಬದುಕು ಶೋಚನೀಯವಾಗಿದೆ. ಪೌರಾಣಿಕ ನಾಟಕಗಳ ಆಸ್ವಾದಿಸುವ ಜನರ ಅಭಿರುಚಿಯೂ ಕ್ಷೀಣಿಸಿದೆ. ಅಶ್ಲೀಲ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಂಸ್ಥೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಚ್.ಎಸ್.ಗೋವಿಂದಗೌಡ ರಚಿಸಿರುವ 'ಕಂಪನಿ ಕಲಾವಿದರು', ಎಚ್.ಎಲ್.ಎನ್.ಸಿಂಹ ಅವರ 'ಸಂಸಾರ ನೌಕೆ' ನಾಟಕ, ಎನ್.ಡಿ.ಬಜ್ಜಣ್ಣ ರಚನೆಯ ಕೃಷ್ಣಲೀಲೆ, ಕೈವಾರ ಮಹಾತ್ಮೆ ನಾಟಕಗಳ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಂಗಕರ್ಮಿ ನಾ.ನಾಗಚಂದ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ರಂಗಕಲಾವಿದರಾದ ಎಂ.ಎಸ್.ವೆಂಕಟರಾಮ್ ಕುಪ್ಯ, ಇಂದಿರಮ್ಮ, ಎಸ್.ಸರೋಜಿನಿ, ಬಿ.ಲೀಲಾವತಿ, ಶಾಂತ, ಎನ್.ಶಾಂತಮ್ಮ, ಸುಮಿತ್ರಮ್ಮ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ರಾಮಾಯಣ ನಾಟಕದ ಆಯ್ದ ದೃಶ್ಯಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಕನ್ನಡ ವಿಕಾಸ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪ್ರೊ.ಎಚ್.ಜಿ.ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ, ಸಂಸ್ಥೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕಿರಗಸೂರು ರಾಜಪ್ಪ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ಬಿ.ಕೆಂಪೇಗೌಡ, ರಂಗಕರ್ಮಿ ರಾಜಶೇಖರ ಕದಂಬ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>