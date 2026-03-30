‘ನಾಟಕ ಕಂಪನಿ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಸಮ’

ಮೈಸೂರು: 'ಪೌರಾಣಿಕ ನಾಟಕ ಕಂಪನಿಗಳು ಒಂದು ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಸಮನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿವೆ. ರಂಗಭೂಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನೀಡಿರುವ ಕೊಡುಗೆಯೂ ಅಪಾರ' ಎಂದು ರಂಗಕರ್ಮಿ ಕಲ್ಪನಾ ನಾಗನಾಥ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ರಾಜೇಶ್ವರಿ ವಸ್ತ್ರಾಲಂಕಾರ ರಂಗ ತಂಡದಿಂದ ಬೆಳಗಲ್ಲು ವೀರಣ್ಣ ಅವರ 98ನೇ ಹಾಗೂ ಬಿ.ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಯ್ಯ 130ನೇ ಸವಿನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ಕಿರುರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ 3 ದಿನಗಳ ಪೌರಾಣಿಕ 'ರಂಗ ಸಂಭ್ರಮ'ಕ್ಕೆ ಭಾನುವಾರ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಹವ್ಯಾಸಿ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿ ನಾಟಕ ತಂಡಗಳ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದರೂ ಅವು ರಂಗಭೂಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಮಾನ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿವೆ. ಕಲಾರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಭಿನ್ನತೆಯಿಲ್ಲ' ಎಂದರು.</p>.<p>ವಿದ್ವಾನ್ ವೈ.ಎಂ.ಪುಟ್ಟಣ್ಣಯ್ಯ ಅವರ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀತ್ ಎಸ್. ಭಾರದ್ವಾಜ್ ತಂಡವು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ ರಂಗಗೀತೆಗಳು ನೆರೆದವರ ಮನ ಸೆಳೆದವು. ರಾಮಾಯಣ, ಮಹಾಭಾರತದ ಕೆಲ ಪದ್ಯಗಳು, ಸುಭದ್ರೆಯ ಮಮತೆಯ ಕಥನ, ಮೋಹನ ಸಂಗೀತ ಎಂಬ ಹಾಡುಗಳು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿದವು.</p>.<p>ಗಾಯಕರಾದ ಸುಪ್ರೀತ್, ನಿಸರ್ಗ, ವಿಸ್ಮಯ, ನೀತು ಅವರು ತಮ್ಮ ಗಾಯನ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಆವರಿಸಿ ಸೈ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. ಕ್ಲಾರಿಯೋನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶ್, ತಬಲಾ ವಾದನದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ: ಕಾರಸವಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಬಿ.ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಯ್ಯ ರಚನೆಯ 'ಗದಾಯುದ್ಧ' ನಾಟಕವನ್ನು ಮಂಡ್ಯದ ಮಾಂಡವ್ಯ ರಂಗಕಲಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸದಸ್ಯರು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಂ.ಡಿ.ಸುದರ್ಶನ್, ರಂಗ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರೊ.ಎಚ್.ಎಸ್.ಉಮೇಶ್, ವಿದ್ವಾನ್ ಕಿರಗಸೂರು ರಾಜಪ್ಪ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ರಂಗತಂಡದ ಬಿ.ಎಂ.ರಾಮಚಂದ್ರ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಹಾಜರಿದ್ದರು.