ನೀನಾಸಂ ನಾಟಕೋತ್ಸವ 11ರಿಂದ

<p>ಸಾಗರ: ಸಮೀಪದ ಹೆಗ್ಗೋಡಿನಲ್ಲಿ ಮೇ 11ರಿಂದ 15ರವರೆಗೆ ನೀನಾಸಂ ನಾಟಕೋತ್ಸವ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಪ್ರತಿದಿನ ಸಂಜೆ 7ಕ್ಕೆ ಈ ಸಾಲಿನ ನೀನಾಸಂ ರಂಗಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿವಿಧ ರಂಗ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>11ಕ್ಕೆ ‘ಕೊಳ’ (ನಿರ್ದೇಶನ: ಮಂಜು ಕಾಸರಗೋಡು), 12ಕ್ಕೆ ‘ಶಕುಂತಲೆಯ ಗುರುತು’ (ನಿರ್ದೇಶನ: ಅಕ್ಷರ ಕೆ.ವಿ.), 13ಕ್ಕೆ ‘ಕುದುರೆ’ (ನಿರ್ದೇಶನ: ಸುನಿಲ್ ಶಾನಭಾಗ್), 14ಕ್ಕೆ ‘ಪಾದುಕಾ ಕಿರೀಟಿ’ (ನಿರ್ದೇಶನ: ಮಂಜು ಕೊಡಗು) ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.</p>.<p>15ಕ್ಕೆ ಮಂಗಳೂರಿನ ಅಸ್ತಿತ್ವ ತಂಡದಿಂದ ‘ಮತ್ತಾಯ’ (ನಿರ್ದೇಶನ: ಅರುಣ್ ಲಾಲ್) ನಾಟಕದ ಪ್ರದರ್ಶನವಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ನಾಟಕಗಳಿಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಉಚಿತ ಪ್ರವೇಶವಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260504-42-976262073</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>