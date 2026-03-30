‘ಮೌಲ್ಯಗಳ ಸಂಕಲನವೇ ಸಂಸ್ಕೃತಿ’

ರಬಕವಿ ಬನಹಟ್ಟಿ: 'ಪೂರ್ವಜರು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಚರಣೆಯು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ತಳಹದಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲೂ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುವ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಸಂಕಲನವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ನಾವಲಗಿ ಗ್ರಾಮದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಗುರುಪಾದಯ್ಯ ಮರಡಿಮಠ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಈಚೆಗೆ ಸಮೀಪದ ನಾವಲಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ದೇವರ ಐದೇಶಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಗವಾಗಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾಟಕ ಕಲೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಉಳಿಸಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ನಾಟಕ ಕಲೆ ಮತ್ತು ಕಲಾವಿದರನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯರ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ವಿಶ್ವ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದು. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಸಂಸ್ಕಾರ, ಆಚಾರ ಮತ್ತು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ನೀಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಮರಡಿಮಠ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಈರಯ್ಯ ಮಠಪತಿ, ಅಡವಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ, ಹಣಮಂತ ಮಗದುಮ್, ಸುಭಾಸ ಕಂಪು, ದಾನಪ್ಪ ಆಸಂಗಿ, ಆನಂದ ಕಂಪು, ಬಸವರಾಜ ಗಣಿ, ಸಿದ್ದು ಕಂಚು, ರಾಜು ಕದಂ, ಗಿರೀಶ ಕಾಂತಿ, ಸಿದ್ದು ಹಳ್ಳಿ, ರಮೇಶ ಚಿಂಚಖಂಡಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>