ಮೆಳೇಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ‘ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ’

ರಾಮನಗರ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೆಳೇಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಂಡ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ (ಭೀಮ, ಧುರ್ಯೋಧನರ ಗದಾಯುದ್ಧ) ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಮನಸೂರೆಗೊಂಡಿತು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಎಂ.ಎಚ್. ಚನ್ನೇಗೌಡ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ ನಾಟಕವನ್ನು ಶ್ರೀ ಮುತ್ತುರಾಯ ಕೃಪಾಪೋಷಿತ ನಾಟಕ ಮಂಡಳಿ ಕಲಾವಿದರು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು.</p>.<p>ಶಶಿಕುಮಾರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶ್, ಎಂ.ಡಿ. ಬಾಲರಾಜ್, ಎಂ.ಎಚ್. ಪ್ರದೀಪ್, ತಿಲಕ್ ಗೌಡ, ಶಶಿಕುಮಾರ್, ಕಿರಣ್, ಸುದರ್ಶನ್, ಆನಂದ್, ಅಭಿನಂದನ್, ಮರಿಸ್ವಾಮಿ, ವೆಂಕಟೇಶ್, ಯಶವಂತ್,ಬೈರಲಿಂಗಯ್ಯ, ಮುತ್ತಯ್ಯ, ಮಹಾದೇವ, ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ರಂಗಕಲೆ ಇನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ನಿದರ್ಶನ ಎಂದು ರೋಟರಿ ರಾಮಘಡ್ ರಾಕರ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ಎಚ್. ಪ್ರಕಾಶ್ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>