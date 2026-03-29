ಬದಲಾಗಬೇಕಿದೆ ನಾಟಕದ ಪರಿಭಾಷೆ

ರಾಮನಗರ: 'ಕಲಾವಿದರು ಇರುವ ವಿಚಾರಗಳನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತಾ, ಅದನ್ನೇ ತೋರಿಸುತ್ತಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ನೋವು– ಸಂಕಟಗಳನ್ನು ತುಂಬುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನಾಟಕದ ಪರಿಭಾಷೆ ಬದಲಾಗಬೇಕಿದೆ. ನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳ ನಾಟಕಗಳು ಇಂದು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಬದಲಿಗೆ, ಕಲಾವಿದರ ನಾಟಕಗಳ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಬೇಕಿದೆ' ಎಂದು ಹಿರಿಯ ರಂಗಕರ್ಮಿ ಎಕ್ಬಾಲ್ ಅಹಮದ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಇಂದು ಕೃಷ್ಣಾಪುರದೊಡ್ಡಿಯ ಕೆ.ಎಸ್. ಮುದ್ದಪ್ಪ ಸ್ಮಾರಕ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಮುದ್ದುಶ್ರೀ ದಿಬ್ಬದಲ್ಲಿ ನೂತನವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ನೂತನ ರಂಗಮಂದಿರದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಹಾಗೂ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ನಾಟಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದರ ಆಶಯಗಳು ಈಡೇರುತ್ತವೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರಂಗ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ತಮ್ಮ ದಿಕ್ಕು ಬದಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸದಸ್ಯ ಕುಂಬಾಪುರ ಬಾಬು ವಿ. ಮಾತನಾಡಿ, 'ಯುವಜನರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರುವ ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ಬೈರೇಗೌಡರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ, ಅವರಿಂದ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಇಫ್ರೊ ಜಾನಪದ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ. ಎಂ. ಬೈರೇಗೌಡ, 'ಮಕ್ಕಳ ಮನೋಭಿತ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಚಿತ್ತಾರ ಮೂಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ನಡೆದಿದೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರವಾದ ರಾಮನಗರದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ರಂಗಮಂದಿರದ ಕೊರತೆ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ತುಂಬಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮುದ್ದುಶ್ರೀ ದಿಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಸುಸಜ್ಜಿತ ರಂಗಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಬಾಲಕಿಯರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲೆ ಎಸ್. ಉಮಾ, 'ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಬೈರೇಗೌಡ ಅವರು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬೈರೇಗೌಡ ರಚಿತ ಮತ್ತು ಎಂ.ಸಿ. ನಾಗರಾಜು ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಬುಡಬೆಳ್ಳಿ ನಡುಪಚ್ಚೆ ಗೊನೆಮುತ್ತು' ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಂಡಿತು. ಗಣ್ಯರಿಂದ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಯಿತು. ಇಫ್ರೋ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರೊ.ವ.ನಂ. ಶಿವರಾಮು ಇದ್ದರು. ರಂಗಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಳವಡಿಸಿದ ಟೈಲರ್ ರವಿ, ರೇಣುಕಾ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರಾದ ರೇಣುಕಮ್ಮ, ಪಾಪಣ್ಣ ಮಿಲಿಟರಿ ಹೋಟೆಲಿನ ಪಾಪಣ್ಣ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>