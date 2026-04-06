ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ರಂಗಭೂಮಿ ಜೀವಂತ

ಸಾಗರ: 'ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ ಮನೋಭಾವದ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ರಂಗಭೂಮಿ ಇಂದಿಗೂ ಜೀವಂತವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಚಿತ್ರನಟ, ರಂಗ ಕಲಾವಿದ ಅರುಣ್ ಸಾಗರ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸಮೀಪದ ಸಿರಿವಂತೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಚಿಣ್ಣ–ಬಣ್ಣ ನಾಟಕ ತಂಡ ಭಾನುವಾರ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಕಲಾವಿದ ಗೆಳೆಯರ ಸ್ನೇಹಕೂಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ರಂಗ ಪೋಷಕರಾದ ಹರಿಯಪ್ಪ, ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ದಂಪತಿಯನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಸಮಕಾಲೀನ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವ, ಮಾನವೀಯತೆಯ ಗುಣವನ್ನು ಕಲಿಸುವ, ಆ ಮೂಲಕ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ರಂಗಭೂಮಿ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ರಂಜನೆ ಎಂಬುದು ಈ ಕಲೆಯ ಒಂದು ಭಾಗವಷ್ಟೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ರಂಗ ಕಲೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಕನ್ನಡ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಹೊಸತನ ತಂದುಕೊಡುವ ಪ್ರಯೋಗಶೀಲತೆಯ ಮೂಲಕ ನಾಡಿನ ಎಲ್ಲೆಡೆ ರಂಗ ಕಲೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದ್ದು ಚಿಣ್ಣ–ಬಣ್ಣ ನಾಟಕ ತಂಡದ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ತಂಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸುವಲ್ಲಿ ರಂಗ ನಿರ್ದೇಶಕ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಅಹ್ಮದ್ ಅವರ ಪಾತ್ರ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ಚಿಣ್ಣ–ಬಣ್ಣದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಾದ ಹರಿಯಪ್ಪ ದಂಪತಿ ನೀಡಿರುವ ಕೊಡುಗೆ ಅನನ್ಯವಾದದ್ದು' ಎಂದು ರಂಗಕರ್ಮಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ತಲವಾಟ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ರಂಗ ನಿರ್ದೇಶಕ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಅಹ್ಮದ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಉದಯ ಕಲಾವಿದರು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಟಿ.ಎಸ್.ರಾಘವೇಂದ್ರ, ಚಿಣ್ಣ–ಬಣ್ಣ ತಂಡದ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್, ಗಣರಾಜ್, ಮಂಜುನಾಥ್ ಜೇಡಿಕುಣಿ, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಾದ ಸಿರಿವಂತೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ವಿಠ್ಠಲ್ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಸತೀಶ್ ಶೆಣೈ, ಎಂ.ಪಿ.ಲಕ್ಷ್ಮಿನಾರಾಯಣ್, ಪುಷ್ಪಾ ರಾಘವೇಂದ್ರ, ಹಸುವಂತೆ ಈಶ್ವರ್ ನಾಯ್ಕ್, ಅಜ್ಜಪ್ಪ ಇದ್ದರು. ಬೃಂದಾ ಮತ್ತು ಸಂಗಡಿಗರು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260406-42-464314253