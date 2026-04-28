<p>ಶಹಾಪುರ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಂದಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಏ.25 ರಂದು ಶಹಾಪುರದ ಡಾ.ಪಂಡಿತ ಪುಟ್ಟರಾಜ ನಾಟ್ಯ ಕಲಾವಿದರ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಯ ಸಂಯುಕ್ತಾಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಸುಗುಮ ಸಂಗೀತ ಸಂಭ್ರಮ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಜರುಗಿತು.</p>.<p>ಗ್ರಾ.ಪಂ ಸದಸ್ಯ ಬಾಳಪ್ಪಗೌಡ ಗೋನಾಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಚನ್ನಮಲ್ಲಯ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ನಂತರ ನಾಟಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಲಿಂಗಪ್ಪ ತಂಡದವರಿಂದ ‘ಚಿನ್ನದ ಗೊಂಬೆ’ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆಯಿತು. ಮಹೇಶ–ಜಾನಪದ ಗೀತೆ, ಕವಿತಾ–ವಚನ ಗಾಯನ, ಅಣ್ಣಾರಾವ ಸಂಗಾಪೂರ–ಸುಗಮ ಸಂಗೀತ, ವೀರಭದ್ರ ಹಡಗಿಲ್–ತತ್ವಪದ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಉಪೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಿಮನಿ, ಗ್ರಾ.ಪಂ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ, ಮಾಜಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಸದಸ್ಯ ಶಿವಪುತ್ರ ಕರೆಪ್ಪ, ಮಲ್ಲಣ್ಣಗೌಡ ಹಟ್ಟಿ ಮಾಲಿಪಾಟೀಲ, ಮಲ್ಲಣಗೌಡ ಬಿರಾದಾರ, ಬಸವರಾಜ ಮೆಟ್ಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಮತ್ತಿತರರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260428-30-2123158629</p>