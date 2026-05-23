‘ಕಲೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ನಾಟಕ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಜೀವಾಳ’

ಶಿಕಾರಿಪುರ: 'ಕಲೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಜಾನಪದ ಗೀತೆ, ನಾಟಕ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಜೀವಾಳವಾಗಿವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸಬೇಕಿದೆ' ಎಂದು ರಂಗಾಯಣ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರಸನ್ನ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ನಡೆದ 'ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹೆಜ್ಜೆ' ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಬೋಳುವಾರು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕುಂಞ ಅವರು ರಚಿಸಿದ ಸಾವಿರ ಪುಟಗಳ ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ಮೂರು ಗಂಟೆಗಳ ನಾಟಕವನ್ನಾಗಿಸಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿರುವ ನಟರಾಜ್ ಹೊನ್ನವಳ್ಳಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಸೌಹಾರ್ದ, ಸಾಮರಸ್ಯ ಸಾರುವ ಕಥೆ ಇದಾಗಿದ್ದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟರಿಂದ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಜೀವಂತಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಮೊಬೈಲ್, ಟಿವಿ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಜನರನ್ನು ಕಲೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿಂದ ದೂರ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಳವಳಕಾರಿ. ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ನಾಟಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ಹೆಚ್ಚು ಜನ ನಾಟಕ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಬೇಕಿರುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯ' ಎಂದು ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ವಾಣಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಶಿವಮೊಗ್ಗ ರಂಗಾಯಣ, ಗುಡಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೇದಿಕೆ, ಸ್ನೇಹರಂಗ, ಪುರಸಭೆ, ಜೀವ ವಿಮಾ ನಿಗಮದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಸ್ನೇಹರಂಗದ ಎಚ್.ಎಸ್.ಮಂಜುನಾಥ್, ಗುಡಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕೇಂದ್ರದ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಅಹಮದ್, ಎಲ್ಐಸಿ ಸ್ಥಳೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭೂತಾಲ್, ಮುಖಂಡರಾದ ಕೆ.ಎಸ್.ಹುಚ್ರಾಯಪ್ಪ, ಅಬ್ದುಲ್ ವಾಜೀದ್, ರಾಮಕೃಷ್ಣಪ್ಪ, ನಾಗರಾಜಪ್ಪ, ಕಾಶೀಬಾಯಿ, ನಂದೀಶ್ ಚುರ್ಚಿಗುಂಡಿ, ಬನ್ನೂರು ಮಂಜಪ್ಪ, ಮಹಾಂತೇಶ್ ಹಾಗೂ ಇತರರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>