ಹೊಂಗಿರಣ: ‘ಪೆನ್’ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಾಳೆ

ಶಿವಮೊಗ್ಗ: 'ಇಲ್ಲಿನ ಹೊಂಗಿರಣ ತಂಡದಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ 23ರಂದು ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಕುವೆಂಪು ರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ 'ಪೆನ್' ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಹೊಂಗಿರಣ ತಂಡದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಾಸ್ವೆಹಳ್ಳಿ ಸತೀಶ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಪೆನ್' ನಾಟಕವನ್ನು ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮಾವಲಿ ರಚಿಸಿದ್ದು, ಶ್ರೀಪಾದ್ ಭಟ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಿವಾಸ ಧಾರಾವಾಹಿಯ ವೆಂಕಿ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಶಾಸ್ತ್ರಿ, 'ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಲಾಡಿಗಳು' ಖ್ಯಾತಿಯ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಹಿರೇಗೋಣಿಗೆರೆ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸನ್ನಿಧಿ ಟಿ.ಎನ್. ಸಂಗೀತ ನಿರ್ವಹಣೆ ವಹಿಸಿದ್ದು, ಹರಿಗೆ ಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿ ಬೆಳಕು, ಮಾನಸಾ ಸಂತೋಷ್ ಹಾಗೂ ವರುಣ್ಸಿಂಗ್ ರಂಗನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ' ಎಂದು ಈಚೆಗೆ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಮಾನಸಾ ಸಂತೋಷ್, ಗಿರಿಧರ್ ದಿನ್ನೇಮನೆ, ಮಂಜುನಾಥ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260322-42-740216947</p>