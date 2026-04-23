ಶಿವಮೊಗ್ಗ: 'ಸಾಹಿತಿ ಬೋಳುವಾರು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕುಂಞ ಅವರ ಕಾದಂಬರಿ 'ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಓಟ'ವನ್ನು ಇಲ್ಲಿನ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ರಂಗಾಯಣ ರಂಗ ರೂಪಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿದೆ. ಈ ನಾಟಕದ ಮೊದಲ ಪ್ರದರ್ಶನ ಏ. 25 ಹಾಗೂ 26ರಂದು ಕುವೆಂಪು ರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ರಂಗಾಯಣದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರಸನ್ನ ಡಿ. ಸಾಗರ ಬುಧವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಬೋಳುವಾರು ಅವರ ಆ ಬೃಹತ್ ಕೃತಿಯನ್ನು ರಂಗರೂಪಕ್ಕೆ ಇಳಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ರಂಗಾಯಣದಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಮನ್ನಣೆ ನೀಡಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ₹ 1 ಕೋಟಿ ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನ ನೀಡಿದೆ. ಎಂಟು ಜನರ ಹಿರಿಯ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆ ಸಾಕಾರಗೊಂಡಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ನಾಟಕದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಸಂಜೆ 6.30 ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 9.30 ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ರಂಗಭೂಮಿ ಆಸಕ್ತರು ಈ ಅಪರೂಪದ ರಂಗ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಬೇಕೆಂದು ಕೋರಿದ ಅವರು ಏ. 28 ರ ನಂತರ ರಾಜ್ಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಂಗಾಯಣದ ತಿರುಗಾಟ ತಂಡ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲಿದೆ. ನಾಟಕದ ಅವಧಿ 3 ಗಂಟೆಯಾಗಿದ್ದು, ₹ 30 ಪ್ರವೇಶ ದರ ನಿಗದಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ರಂಗಕರ್ಮಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಎಲ್. ಬಡೇದಹಳ್ಳಿ ಕಾದಂಬರಿಯ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ರಂಗ ರೂಪಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಿರಿಯ ರಂಗ ನಿರ್ದೇಶಕ ನಟರಾಜ ಹೊನ್ನವಳ್ಳಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯದ 22 ಕಲಾವಿದರು ಈ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಲ್ಮಾ ದಂಡಿನ್ ಸಹನಿರ್ದೇಶನ ಇದ್ದು, ರಾಘವ ಕಮ್ಮಾರ ಸಂಗೀತ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಹೊಸಪೇಟೆಯ ಸಹನಾ ಪಿಂಜಾರ ವಸ್ತ್ರವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದು, ಮಧುಸೂದನ್ ಬಿ.ಆರ್., ರಮೇಶ್ ಎಸ್. ಮೈಸೂರು, ಶಂಕರ ಬೆಳ್ಳಕಟ್ಟೆ ರಂಗ ಸಜ್ಜಿಕೆ, ಮಂಜು ನಾರಾಯಣ ಬೆಳಕು, ಅಕ್ಷರ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಧ್ವನಿ ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>