ರಂಗದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಓಟ

ಸರ್ಜಾಶಂಕರ ಹರಳಿಮಠ

ಲಾಗಾಯ್ತಿನ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಅಳಿಸಿ ಹಾಕಿದ ದೇಶ ವಿಭಜನೆಯ ದುರಂತ, ಹಿಂದೂ–ಮುಸ್ಲಿಂ ಎಂಬ ಎರಡು ಧ್ರುವಗಳ ನಡುವೆ ವಿಜೃಂಭಿಸಿದ ಕ್ರೌರ್ಯ, ಅತಂತ್ರಗೊಂಡ ಜನಜೀವನ—ಇವುಗಳ ನೆನಪು ಇಂದಿಗೂ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತರ ಎದೆ ನಡುಗಿಸುವಂತಿವೆ. ಒಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನೆರೆಹೊರೆಯವರಾಗಿದ್ದವರು ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ವೈರಿಗಳಾಗುವ ಸ್ಥಿತಿ ಮಾನವ ಸಂಬಂಧಗಳ ನಾಜೂಕುತನವನ್ನೇ ಬಿಚ್ಚಿಡುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲೇ ಮಾನವೀಯತೆಯ ಕಿರಣಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿದ ಹಲವು ರಂಗಪ್ರಯೋಗಗಳ ಸಾಲಿಗೆ ಹೊಸ ಸೇರ್ಪಡೆ 'ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಓಟ'. ಬೋಳುವಾರು ಮಹಮದ್ ಕುಂಞ ಅವರ ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ರೂಪುಗೊಂಡ ಈ ನಾಟಕ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಕುವೆಂಪು ರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡಿತು.

ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿನ 'ಮುತ್ತುಪ್ಪಾಡಿ' ಎಂಬ ಹಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ರೂಪಕವಾಗಿಯೇ ಅಲ್ಲ, ಜೀವಂತ ಜಗತ್ತಿನಂತೆ ಮೂಡಿಬರುತ್ತದೆ. ದೇಶ ವಿಭಜನೆಯ ಅಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ ಚಾಂದ್ ಅಲಿ, ಕ್ರೌರ್ಯದ ನಡುವೆ ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಹಿಂದೂ ಕುಟುಂಬವೊಂದನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕರೆತರುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಅವರಿಂದ ದೂರವಾಗುತ್ತಾನೆ. ಆ ಕಾಣೆಯಾಗುವ ಕ್ಷಣವೇ ಅವನ ಬದುಕಿನ ತಿರುವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಮುತ್ತುಪ್ಪಾಡಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿ, ಸೂಫಿ ಸಂತನಂತೆ ಊರ ಬದುಕಿನೊಳಗೆ ಬೆರೆತು 'ಚಾಂದಜ್ಜ'ನಾಗುವ ಅವನ ಪಯಣವೇ ನಾಟಕದ ಹೃದಯ. ಈ ಪಯಣದಲ್ಲಿನ ಒಳಮನದ ಮಿಡಿತಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೂ ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತವೆ.

ಚಾಂದ್ ಅಲಿಯ ಜೀವನವನ್ನು ಮೂರು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಮೂವರು ನಟರು ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಈ ಪಾತ್ರದ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳ ನಡುವೆ ಕಾಣಿಸುವ ಭಾವಾಂತರಗಳು ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಆಳವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಬದ್ರುದ್ದೀನ್, ಮೂಸಜ್ಜ, ಖೈರುನ್ನೀಸಾ, ತನ್ವೀರ್ ಮೊದಲಾದ ಪಾತ್ರಗಳು ಕೇವಲ ಪಾತ್ರಗಳಾಗಿಯೇ ಉಳಿಯದೆ, ಸಮೂಹದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಮುತ್ತುಪ್ಪಾಡಿ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯ ಮಿತಿಯನ್ನು ಮೀರಿ ದೇಶದ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.

ಗಾಂಧಿ ನೇರವಾಗಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಾರದಿದ್ದರೂ, ಧ್ವನಿ, ಸೂಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಥನದ ಮೂಲಕ ಅವರ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಅದು ಕೇವಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನೆನಪಲ್ಲ, ಒಂದು ಮೌಲ್ಯದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡುತ್ತದೆ.

ತಮ್ಮ ಅಳಿದುಳಿದ ಸರಕು, ಸಾಮಾನುಗಳೊಂದಿಗೆ, ಮಡದಿ–ಮಕ್ಕಳು, ವಯಸ್ಸಾದ ತಂದೆ–ತಾಯಿಯರೊಂದಿಗೆ ದಿಕ್ಕೆಟ್ಟವರಂತೆ ಆಶ್ರಯ ಅರಸಿ ಭಾರದ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನಿಡುತ್ತ ಸಾಗುವ ಜನರ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಚಲನೆಯಿಂದಲೇ ನಾಟಕ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಉಳಿದಿದ್ದ ಬದುಕಿನ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತು ಸಾಗುವ ಈ ಜನರ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಲವತ್ತೇಳರ ದುಃಸ್ವಪ್ನವನ್ನು ಕಣ್ಮುಂದೆ ಜೀವಂತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ದೃಶ್ಯಗಳು ಒಂದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಸಾಲಾಗಿ ನಿಂತು, ನೋಡುಗರನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ತಲ್ಲಣಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಈ 'ಓಟ'ದಲ್ಲಿ ಓಟದ ಆತುರವೂ ಇದೆ, ಧ್ಯಾನದ ಮೌನವೂ ಇದೆ. ಈ ಎರಡು ಬದಿಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆಯುವ ದೃಶ್ಯಗಳು ಕಾವ್ಯಾತ್ಮಕ ಅನುಭವವಾಗಿ ಮೂಡುತ್ತವೆ. ನಾಟಕ ಮುಗಿದ ನಂತರವೂ ಆ ಚಿತ್ರಗಳು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬಿಡದೆ ಕಾಡುತ್ತವೆ.

ರಾಘವ ಕಮ್ಮಾರ ಅವರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತ ನಾಟಕದ ಭಾವಗಾಢತೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲ ಕ್