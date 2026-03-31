ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಪ್ರಬಲ ಮಾಧ್ಯಮ ನಾಟಕ

ಸಿದ್ದಾಪುರ: 'ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಸಮಾಜದ ಕುರಿತು ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲು ನಾಟಕಗಳು ಪ್ರಬಲ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿವೆ. ಮನುಷ್ಯಪ್ರೀತಿ ಕಳೆದುಹೋಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಂಗಭೂಮಿ ಜನರ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ, ಮಾನವೀಯತೆ, ಮನುಷ್ಯಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬೆಳೆಸಲು ಮುಂದಾಗಬೇಕಿದೆ' ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ವಿ. ನಾಗರಾಜಮೂರ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಾಜಗದ್ದೆಯ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾವಿನಾಯಕ ಸಭಾಭವನದಲ್ಲಿ ರಂಗಸೌಗಂಧದಿಂದ ಹುಲಿಮನೆ ಸೀತಾರಾಮ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳ ಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಜಿಲ್ಲಾ ರಂಗೋತ್ಸವದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, 'ಸಮಾಜ ಅನೇಕ ಬಗೆಯಿಂದ ಶಿಥಿಲಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಅವುಗಳ ಕುರಿತು ಅರಿವುಮೂಡಿಸುವ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸೌಹಾರ್ದ ತರುವ ನಾಟಕಗಳು ರಚನೆಯಾಗಿ, ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಕುಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ತನ್ನ ಅಂತಃಸತ್ವದಿಂದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ದೇಶದ ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರಾದ ಸೀತಾರಾಮ ಶಾಸ್ತ್ರಿಯವರು ವೈಚಾರಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ಸಮಾಜವನ್ನು ಕಾಡುವ ಪಿಡುಗುಗಳ ಬಗ್ಗೆ 75 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಬರೆದು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು. ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ಅವರಿಂದ ನಿಷೇಧಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದರು. ಕನ್ನಡ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಟ್ಟರು' ಎಂದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾರ್ಯನಿರತ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಮೇಶ ಹೆಗಡೆ ಹಾರ್ಸಿಮನೆ, 'ರಂಗಭೂಮಿಯ ದಂತಕಥೆ ಸೀತಾರಾಮ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮೂಲಕ ಶಾಸ್ರಿಯವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡುವುದು ಹಾಗೂ ನಾಟಕೋತ್ಸವ ನಡೆಸಲು ಮುಂದಾಗಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ'ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಸಂಪಾದಕ ರವೀಂದ್ರ ಭಟ್ಟ ಐನಕೈ, ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾವಿನಾಯಕ ಕೃಷಿಕ ಯುವಕ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗಣಪತಿ ಹೆಗಡೆ ಸೂಳಗಾರ ಮಾತನಾಡಿದರು. ರಂಗಸೌಗಂಧದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗಣಪತಿ ಹೆಗಡೆ ಹುಲಿಮನೆ, ಶ್ರೀಪಾದ ಹೆಗಡೆ ಕೋಡನಮನೆ ಇದ್ದರು.</p>.<p>ನಂತರ ರಂಗ ಸೌಗಂಧ ತಂಡದಿಂದ 'ಕ್ರಾಂತಿಯ ಕಿಡಿ' ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಂಡಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260331-20-278781917</p>