‘ರಂಗಭೂಮಿ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಉತ್ತಮವಾಗಿರಲಿ’

ಸಿದ್ದಾಪುರ: 'ರಂಗಭೂಮಿ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ಸಮುದಾಯ ಸಹಕರಿಸಿದರೆ ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನವೀನತೆ ಕಾಣಲು ಸಾಧ್ಯ. ರಂಗಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಉತ್ತಮವಾಗಿರಬೇಕು' ಎಂದು ಹಿರಿಯ ರಂಗಕರ್ಮಿ ಕಿರಣಭಟ್ಟ ಹೊನ್ನಾವರ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಾಜಗದ್ದೆಯ ದುರ್ಗಾವಿನಾಯಕ ಸಭಾಭವನದಲ್ಲಿ ರಂಗಸೌಗಂಧ ಸಂಸ್ಥೆ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಹುಲಿಮನೆ ಸೀತಾರಾಮ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ನೆನಪಿನ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಜಿಲ್ಲಾ ರಂಗೋತ್ಸವದ ಎರಡನೆಯ ದಿನದ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಹುಲಿಮನೆ ಸೀತಾರಾಮಶಾಸ್ತ್ರಿ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಕಂಡ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ಹಾಗೂ ಕೊನೆಯ ವ್ಯಾಪಾರಿ ರಂಗತಂಡ ಕಟ್ಟಿದ ಮಹನೀಯರು. ಕಷ್ಟಗಳೇ ಬದುಕಾಗಿದ್ದ ವಿಸ್ತಾರ ಅನುಭವದ ಅವರ ಜೀವನವೇ ಒಂದು ಸತ್ಯವಾದ ನಾಟಕ. ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ವೃತ್ತಿಪರವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿಕೊಂಡ ರಂಗತಂಡಗಳಿಲ್ಲ. ಸಿದ್ದಾಪುರದ ರಂಗಸೌಗಂಧ ಮತ್ತು ಒಡ್ಡೋಲಗ ತಂಡಗಳು ರಂಗಭೂಮಿಯನ್ನು ವೃತ್ತಿಪರವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಲ್ಲದ, ಹೊಸಥರದ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಮೂಲಕ ನವೀನತೆ ಸಾಧಿಸುತ್ತಿವೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ರಂಗವಿಮರ್ಶಕ ಗೋಪಾಲ ಹೆಗಡೆ ಹುಲಿಮನೆ ಹುಲಿಮನೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. ರಂಗಸೌಗಂಧದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗಣಪತಿ ಹೆಗಡೆ ಹುಲಿಮನೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಗಣಪತಿ ಹೆಗಡೆ ಗುಂಜಗೋಡ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ನಾಗಪತಿ ಭಟ್ಟ ವಡ್ಡಿನಗದ್ದೆ ವಂದಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಂತರ ಸಾಗರದ ಸ್ಪಂದನ ತಂಡದವರಿಂದ 'ಪ್ರಾಣ ಪದ್ಮಿನಿ' ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಂಡಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>