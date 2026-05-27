‘ಉರಿಕಂಡಾಯ’ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ

ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ: ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಗಮ್ಯ ರಂಗ ತಂಡ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಸಂಜೆ 'ಉರಿ ಕಂಡಾಯ' ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಶಿಕ್ಷಕರ ಭವನದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದ ಗಮ್ಯ ರಂಗ ಹಬ್ಬದ ಕಡೇ ದಿನ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಂಡ ಒಂದು ತಾಸಿನ ಈ ನಾಟಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಆದಿತ್ಯ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಅವರು ರಚಿಸಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ, ಮಹಾಭಾರತ ಕತೆಯ ಆರಂಭಿಕ ಎಳೆಯನ್ನು ಆಧುನಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸಿ ರಚಿಸಿದ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಭೀಷ್ಮನು ತ್ಯಾಗಮಯಿಯಾದ ಪ್ರಸಂಗದ ಸುತ್ತ ಹೆಣೆದಿರುವ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಂಬೆಯಾಗಿ ಸುಕನ್ಯಾ, ಜೋಗಿಯಾಗಿ ಚ. ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ, ಬಹುರೂಪಿಯಾಗಿ ಕೂಡಲಕುಪ್ಪೆ ಯಶವಂತ್, ಸಾಳ್ವ ಮತ್ತು ಅಕೃತವ್ರಣ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಪಾಂಡವಪುರ ಶಶಾಂಕ್ ಹಾಗೂ ವನಮಾಲೆಯಾಗಿ ಪಟ್ಟಣದ ಪರಿಮಳ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಜೀವ ತುಂಬಿದರು. ಸುಪ್ರೀತ್ ಅವರ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಗಣೇಶ್ ಅವರ ಬೆಳಕಿನ ಸಂಯೋಜನೆ ಸಂದರ್ಭೋಚಿತವಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಹಿರಿಯ ರಂಗಕರ್ಮಿ ಅಶ್ವತ್ಥ್ ಕದಂಬ ಸಮಾರೋಪ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದರು. 'ಆದಿತ್ಯ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಲನಟನಾಗಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವು ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಅವರೇ ನಾಟಕ ರಚಿಸಿ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಖುಷಿಯ ಸಂಗತಿ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿ.ಎನ್. ಲೋಕೇಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ರಂಗ ಕಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ದುರಿತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗಮ್ಯ ರಂಗ ತಂಡ ಯುವ ಜನರಲ್ಲಿ ರಂಗಾಸಕ್ತಿ ಬೆಳೆಸುತ್ತಿದೆ. ತಂಡದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಚ. ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಆರೇಳು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನೂರಾರು ಮಂದಿಗೆ ರಂಗ ಕಲೆಯ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮಗ ಆದಿತ್ಯ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ನಾಟಕ ರಚನೆ, ನಿರ್ದೇಶನ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಮಂಡ್ಯ ಮತ್ತು ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ನೂರಾರು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ನಾಟಕವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260527-40-612841022</p>