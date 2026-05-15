‘ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಓಟ’ ನಾಟಕ 17ಕ್ಕೆ

ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ: ಬೊಳುವಾರು ಮಹಮ್ಮದ್ ಕುಂಞ ಅವರ ಕಾದಂಬರಿ ಆಧಾರಿತ ನಟರಾಜ ಹೊನ್ನವಳ್ಳಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ನಾಟಕ 'ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಓಟ' ಮೇ 17ರಂದು ಶಾಂತವೇರಿ ಗೋಪಾಲಗೌಡ ರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ರಂಗಾಯಣ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರಸನ್ನ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಮಕಾಲೀನ ಸಂದರ್ಭದ ಧಾರ್ಮಿಕ, ರಾಜಕೀಯ ಸಂಘರ್ಷಗಳಿಗೆ ನಾಟಕ ಕನ್ನಡಿಯಾಗಿದೆ. ಸಿಖ್ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಬ್ಬರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲೆಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಗಡಿದಾಟಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಹುಡುಗ ತನ್ನ ಮಾತೃಭೂಮಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋಗಲಾರದ ಇಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಲುಕುತ್ತಾನೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉಳಿದು 50 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸುವ ಸಂತೋಷ, ತಲೆನೋವು, ಹತಾಶೆ, ಸಂಕಟಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ.</p>.<p>'ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಓಟ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬನ ಓಟವಲ್ಲ. ಮಾತೃಭೂಮಿಯ ನಿಗೂಢತೆ, ಹುಟ್ಟಿದ ಊರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಬಾಯಿ ಬಿಡಲಾಗದ ಮೌನ, ಅವನ ಬದುಕಿನುದ್ದಕ್ಕೂ ಭೂತವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಅಭದ್ರತೆ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ದೇಶ ಇಬ್ಬಾಗವಾದ ದಿನದಿಂದ ಘಟಿಸುವ ಆರ್ಥಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ಧಾರ್ಮಿಕ, ವಸ್ತು ಸಾಂಗತ್ಯದಲ್ಲಿ ಧಾರಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಬದುಕಿನ ಅನುಭವದ ಕಥನದ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಇದಾಗಿದೆ. ಸಮಾಜದ ಅಪನಂಬಿಕೆ, ಸಂಘರ್ಷಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಸಮ ಸಮಾಜದ ಕೊಂಡಿಯಾಗಿ, ಸಾಮರಸ್ಯದ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ನಟ ಮಿತ್ರರು ಹವ್ಯಾಸಿ ಕಲಾ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಂದೇಶ ಜವಳಿ ಇದ್ದರು.</p>