ತಿಪಟೂರು: ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಸವ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗ ಹಾಗೂ ಸಾಣೇಹಳ್ಳಿ ಶಿವಕುಮಾರ ಕಲಾಸಂಘದ ಶಿವ ಸಂಚಾರದ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬಸವ ಜಯಂತಿ ಅಂಗವಾಗಿ ಮೂರು ದಿನ ನಾಟಕೋತ್ಸವ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಏ. 27ರಿಂದ 29ರವರೆಗೆ ತಿಪಟೂರಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಆವರಣದ ಬಯಲು ರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಸಂಜೆ 7ಕ್ಕೆ ನಾಟಕ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ಏ. 27ರ ಸೋಮವಾರ ಪಂಡಿತಾರಾಧ್ಯ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ರಚನೆಯ ಮತ್ತು ಜಗದೀಶ್.ಆರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಜಂಗಮದೆಡೆಗೆ' ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆಯಲಿದೆ. 28ರಂದು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಮೂಡುಬಾಗಿಲು ರಚನೆಯ 'ಕಳ್ಳರ ಸಂತೆ' ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ, ಏಪ್ರಿಲ್ 29 ಬುಧವಾರ ಪಂಡಿತಾರಾಧ್ಯ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹಾಗೂ ವೈ.ಡಿ.ಬಾದಾಮಿ ರಚನೆಯ 'ಶಿವಯೋಗಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ' ನಾಟಕ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.