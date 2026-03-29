ನಾಟಕಗಳ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ, ಶಿಷ್ಟತೆ ಮಾಯ

ತುಮಕೂರು: ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕಲಾವಿದರು ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ ಮುಖವರ್ಣಿಕೆ, ಕಿರೀಟ, ವರ್ಣ, ವಸ್ತ್ರ, ಅಭಿನಯವನ್ನು ಈಗಿನ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಎಚ್ಎಂಟಿ ನಿವೃತ್ತ ಅಧಿಕಾರಿ ಜಿ.ವೆಂಕಟೇಶಲು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಇತಿಹಾಸ ಹಾಗೂ ಪುರಾತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಭಾಗ, ಶ್ರೀರಂಗರಂಗ ಹವ್ಯಾಸಿ ಕಲಾವೃಂದ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಚರಿತ್ರೆ ಫೌಂಡೇಷನ್ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ವಿಶ್ವ ರಂಗಭೂಮಿ ದಿನಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಆಗಿನ ಕಾಲದ ರಾಮಾಯಣ, ಮಹಾಭಾರತ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿದ್ದ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ, ಶಿಷ್ಟತೆ ಈಗ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಕೇವಲ ರಾಜ್ಯದ ರಂಗಭೂಮಿ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿದರೆ ಸಾಲದು. ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ವಿಶಾಲವಾದ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಟ್ಟಿದವರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ವಿ.ವಿ ಇತಿಹಾಸ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಎಲ್.ಪಿ.ರಾಜು, ಎಚ್ಎಂಟಿ ನಿವೃತ್ತ ಉದ್ಯೋಗಿ ಎಚ್.ಎಂ.ರಂಗಯ್ಯ, ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾದ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಮಂಜುನಾಥ್, ಶ್ರೀರಂಗರಂಗ ಹವ್ಯಾಸಿ ಕಲಾವೃಂದ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಎಂ.ಕೆ.ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್, ಬಿ.ಎಸ್.ಮಂಜುನಾಥ್, ಎಸ್.ಸಂಜೀವಯ್ಯ, ವೈ.ಕೆ.ರಾಮರಾಜ್ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>