ಶಿವ ಸಂಚಾರ ನಾಟಕೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ

ತಿಪಟೂರು: ನಗರದ ಬಯಲು ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಸವ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗ ಹಾಗೂ ಸಾಣೇಹಳ್ಳಿ ಶಿವಕುಮಾರ ಕಲಾ ಸಂಘದಿಂದ ನಡೆದ ಶಿವ ಸಂಚಾರ ನಾಟಕೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಸೋಮವಾರ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಲಾವಿದರಾದ ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ ರಂಗಾಪುರ, ಕರೀಕೆರೆ ಕಿರಣ್, ಸಿದ್ದರಾಮಪಾಳ್ಯದ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಹಾಗೂ ಸಪ್ತಶ್ರೀ ಕಲಾ ಸಂಘದ ಬಸವರಾಜು ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಪಂಡಿತಾರಾಧ್ಯ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ರಚಿಸಿದ 'ಜಂಗಮದಡೆಗೆ' ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಕಲ್ಪತರು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾರನಗೆರೆ ಸಂಗಮೇಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಸಮತೋಲನ ನಿವಾರಿಸಲು ಬಸವಣ್ಣ ವಚನ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಮೂಲಕ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಮಹತ್ವದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಾಣೇಹಳ್ಳಿ ಪಂಡಿತರಾಧ್ಯ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಶರಣರ ವಚನ, ಪಂಥ ಮತ್ತು ಆಶಯಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ಉದ್ದಗಲಕ್ಕೂ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸುವಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯುವಜನತೆಗೆ ನಾಟಕ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಇಂತಹ ಉತ್ಸವಗಳು ವೇದಿಕೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಮಾದಿಹಳ್ಳಿ ದಯಾನಂದ ಮಾತನಾಡಿ, ಬಸವಣ್ಣ ಕಾಯಕದ ಮೂಲಕ ದೇವರನ್ನು ಕಾಣಬೇಕೆಂಬ ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದ್ದು, ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ ಕ್ರಾಂತಿವೀರ. ನಾಟಕಗಳ ಮೂಲಕ ವಚನಗಳ ಸಾರಾಂಶ ಹಾಗೂ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಗೌಡನಕಟ್ಟೆ ನಿಜಗುಣ ಮಾತನಾಡಿ, ಶರಣ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಬಿತ್ತರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹಾಗೂ ಜಾನಪದ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಕರ್ತವ್ಯ ಎಂದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಚನ್ನೇಗೌಡ, ಅಪ್ಪೇಗೌಡ, ಮಾದಿಹಳ್ಳಿ ರೇಣು, ತೇಜಮೂರ್ತಿ, ಚಂದ್ರಯ್ಯ, ಹರಿಸಮುದ್ರ ಗಂಗಾಧರ್, ಮಾರನಗೆರೆ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ, ಸಾರ್ಥವಳ್ಳಿ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>