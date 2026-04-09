‘ಕಾರಂತರಿಂದ ರಂಗ ಕಲೆಗೆ ಹೊಸಜನ್ಮ’

ಉಡುಪಿ: 'ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತರು ತಮ್ಮ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬ್ಯಾಲೆಯನ್ನು ಐರೋಪ್ಯ ಮಾನದಂಡದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ರಂಗ ಕಲೆಗೆ ಹೊಸ ಜನ್ಮವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ತುಮಕೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಬಿ. ಶೆಟ್ಟಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ, ಡಾ.ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕೇಂದ್ರ, ಎಂಜಿಎಂ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜಿನ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ನಡೆದ 'ಯಕ್ಷಗಾನ ಮತ್ತು ಕಾರಂತರು' ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿ ಹಾಗೂ 'ಅಳವು ಅರಿಯದ ಭಾಷೆ' ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಕಾರಂತರು ಐರೋಪ್ಯ ಕಲೆಗಳ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಭಾರತೀಯ ಕಲೆಯನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಬ್ಯಾಲೆ ಕೇವಲ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿದ್ಯಮಾನವಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಇತಿಹಾಸದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧವಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಪಶ್ಚಿಮದ ಓದಿನಿಂದ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಮೃದ್ಧಗೊಳಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಡಿ.ವಿ.ಜಿ., ಗೋವಿಂದ ಪೈ, ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತ ಮೊದಲಾದವರು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ಇಂದು ಅಮಾನವೀಯವಾದ ಜಾಗತಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರಿಮಿತಿಯನ್ನು ದಾಟಿ ಹೋಗಿವೆ. ಇಂತಹ ಆತಂಕದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಕಲೆಯ ಮೂಲಕ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಕೇವಲ ಮಾನಸೋಲ್ಲಾಸದಿಂದ ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಲಸ. ರಂಗಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಕಲೆ ನಮಗೆ ಅದನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ಕಲೆ, ರಂಗಭೂಮಿ, ಪ್ರಜಾತಂತ್ರ ಇವು ಯಾವುದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದುದಲ್ಲ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಪೂರಕವಾದುದು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಉದ್ಯಮಿ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ರೈ, ಇಂದ್ರಾಳಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕೇಂದ್ರದ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಳ್ಳಿ ಕಿಶನ್ ಹೆಗ್ಡೆ, ಎಂಜಿಎಂ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ದೇವಿದಾಸ್ ನಾಯಕ್, ಎಂಜಿಎಂ ಕಾಲೇಜು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲೆ ವನಿತಾ ಮಯ್ಯ, ಉಪ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಎಂ. ವಿಶ್ವನಾಥ ಪೈ, ಯಕ್ಷಗಾನ ಕೇಂದ್ರದ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಬಿ. ಜಗದೀಶ ಶೆಟ್ಟಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಮಂಗಳೂರು ವಿ.ವಿ. ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ರಾಜಾರಾಮ ತೋಳ್ಪಾಡಿ, ಚಿಂತಕ ಕೆ. ಫಣಿರಾಜ್, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ರಾಮದಾಸ ಪ್ರಭು ಪುಸ್ತಕದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಸತೀಶ್ ಕೊಡವೂರು ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಜಿ.ಎಂ. ಶರೀಫ್ ಹೂಡೆ ವಂದಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>