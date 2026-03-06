ಶುಕ್ರವಾರ, 6 ಮಾರ್ಚ್ 2026
×
ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ‘ಶ್ರೀರಸ್ತು ಶುಭಮಸ್ತು’ ಖ್ಯಾತಿಯ ನಟ ದರ್ಶಿತ್ ಗೌಡ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 6 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 5:23 IST
Last Updated : 6 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 5:23 IST
ನಟ ದರ್ಶಿತ್ ಗೌಡ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಧಾರಾವಾಹಿ ಕಲಾವಿದರು ಭಾಗಿ

ಚಿತ್ರ: ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ

ನಟ ದರ್ಶಿತ್ ಗೌಡ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಧಾರಾವಾಹಿ ಕಲಾವಿದರು ಭಾಗಿ

ಚಿತ್ರ: ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ

ನಟ ದರ್ಶಿತ್ ಗೌಡ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಧಾರಾವಾಹಿ ಕಲಾವಿದರು ಭಾಗಿ

ನಟ ದರ್ಶಿತ್ ಗೌಡ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಧಾರಾವಾಹಿ ಕಲಾವಿದರು ಭಾಗಿ

ಚಿತ್ರ: ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ

ನಟ ದರ್ಶಿತ್ ಗೌಡ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಧಾರಾವಾಹಿ ಕಲಾವಿದರು ಭಾಗಿ

ನಟ ದರ್ಶಿತ್ ಗೌಡ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಧಾರಾವಾಹಿ ಕಲಾವಿದರು ಭಾಗಿ

ಚಿತ್ರ: ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ

