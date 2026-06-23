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ಥೈಲಾಂಡ್‌ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡ ನಟಿ ಕೌಸ್ತುಭ: ಪತಿ, ಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೋಜು-ಮಸ್ತಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 23 ಜೂನ್ 2026, 9:56 IST
Last Updated : 23 ಜೂನ್ 2026, 9:56 IST
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ಕ್ಯಾಮರಾಗೆ ಫೋಸ್‌ ನೀಡಿದ ಕೌಸ್ತುಭ

ಕ್ಯಾಮರಾಗೆ ಫೋಸ್‌ ನೀಡಿದ ಕೌಸ್ತುಭ

ನನ್ನರಸಿ ಧಾರಾವಾಹಿ ಮೂಲಕ ಮನೆಮಾತಾಗಿದ್ದ ನಟಿ

ನನ್ನರಸಿ ಧಾರಾವಾಹಿ ಮೂಲಕ ಮನೆಮಾತಾಗಿದ್ದ ನಟಿ 

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ಥೈಲಾಂಡ್‌ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಪತಿ, ಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೋಜು- ಮಸ್ತಿ

ಥೈಲಾಂಡ್‌ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಪತಿ, ಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೋಜು- ಮಸ್ತಿ

ಗೌರಿ ಶಂಕರ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲೂ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಗೌರಿ ಶಂಕರ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲೂ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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ಥೈಲಾಂಡ್‌ ಪ್ರವಾಸ

ಥೈಲಾಂಡ್‌ ಪ್ರವಾಸ

ರಾಮಾಚಾರಿ 2.0 ಮತ್ತು ʼ45ʼ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಮಾಚಾರಿ 2.0 ಮತ್ತು ʼ45ʼ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮದುವೆ ಬಳಿಕ ಕೌಸ್ತುಭ ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ.

ಮದುವೆ ಬಳಿಕ ಕೌಸ್ತುಭ ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ.

CinemaSerialactressKannada Film Indstry

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