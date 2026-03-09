ಸೋಮವಾರ, 9 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಮನಸೋತ ಮೇಘನಾ– ಜಯಂತ್ ದಂಪತಿ

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 9 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 7:14 IST
Last Updated : 9 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 7:14 IST
ಮೇಘನಾ ಶಂಕ್ರಪ್ಪ ಅವರು ವಿಯೆಟ್ನಾಂನ ಫು ಕ್ವಾಕ್ ದ್ವೀಪಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಚಿತ್ರಕೃಪೆ: ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್

ಮೇಘನಾ– ಜಯಂತ್ ದಂಪತಿ ವಿಯೆಟ್ನಾಂನ ಫು ಕ್ವಾಕ್ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ದೋಣಿ ವಿಹಾರ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

ಚಿತ್ರಕೃಪೆ: ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್

ಪ್ರಕೃತಿ ನಡುವೆ ಮೇಘನಾ– ಜಯಂತ್ ದಂಪತಿ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಚಿತ್ರಕೃಪೆ: ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್

ಮೇಘನಾ ಅವರು ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿನ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಮುಗುಳ್ನಗೆ ಬೀರಿದ್ದಾರೆ.

ಚಿತ್ರಕೃಪೆ: ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್

ಸುಂದರ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಮೇಘನಾ–ಜಯಂತ್ ತಲ್ಲೀನರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಚಿತ್ರಕೃಪೆ: ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್

ಮೇಘನಾ ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಪ್ರವಾಸದ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮೆ‌ಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಚಿತ್ರಕೃಪೆ: ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್

